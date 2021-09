Nick Cave bo v knjigi spregovoril o letih po sinovi smrti

"Pogovor s Seanom O'Haganom v teh negotovih časih je bil nenavaden, a hkrati prijeten," je dejal Cave, pri čemer je po 40 urah pogovora z novinarjem namignil, da o tem obdobju svojega življenja ne namerava več govoriti.

O'Hagan, ki Cavea pozna že 30 let, je dejal: "To je knjiga intimnih in pogosto presenetljivih pogovorov, v katerih Nick Cave iskreno govori o svojem življenju, glasbi in dramatični preobrazbi, ki jo je povzročila osebna tragedija. Ponuja globok vpogled v edinstven um enega najbolj izvirnih in izzivalnih umetnikov našega časa ter raziskuje kompleksno dinamiko med vero in dvomom, ki predstavljata temelj njegovega dela."