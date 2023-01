Frontmana skupine The Bad Seeds , čigar večdesetletna kariera temelji na temačnih besedilih in čustvenih odrskih nastopih, je oboževalec prosil, naj oceni delo, ustvarjeno v njegovem slogu, z aplikacijo ChatGPT .

"Ta pesem je zanič," je v odzivu zapisal Cave in delo ChatGPT označil za "replikacijo kot parodijo". Nadaljeval je s podrobno razpravo o tem, kaj je dobra pesem in kaj ne, pri čemer je proces pisanja opisal kot "dejanje samomora". "Pesmi se porodijo iz trpljenja, kar pomeni, da so zasnovane na zapletenem, notranjem človeškem ustvarjalnem boju in, kolikor vem, algoritmi ne čutijo," je zapisal. Dodal je: "Mark, hvala za pesem, a z vso ljubeznijo in spoštovanjem na svetu, ta pesem je sranje."

Eno vrstico v pesmi, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, pa je izpostavil kot tisto, ki ga je nagovorila. "'V očeh imam peklenski ogenj', pravi pesem 'v slogu Nicka Cavea', in to je nekako res," je zapisal in dodal:"V očeh imam peklenski ogenj - in to je ChatGPT."