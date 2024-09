Nick Cave ob novem albumu o žalosti in upanju

66-letni Avstralec ima za seboj več kot 40-letno kariero, v kateri je polnil koncertne dvorane. Ena njegovih največjih uspešnic je bila pesem Where the Wild Roses Grow z avstralsko pop zvezdnico Kylie Minogue leta 1995.

Pevec in skladatelj, znan po neizprosni čustveni intenzivnosti svojih besedil, je bil v temni obleki in z dolgimi rjavimi lasmi eleganten, a je bil videti sproščen. "Wild God prinaša zvok, ko se odgrne zavesa in v notranjost vdre svetloba, ki je na trenutke skoraj nepojmljiva. Obstaja upanje. Tudi čudež," je povedal Cave.

Po smrti sinov se mu je sesul svet, občutil je samopomilovanje, je povedal za avstralsko nacionalno televizijo ABC. Spremenil se je tudi njegov odnos do oboževalcev. "Na nek način so me rešili," je povedal in pojasnil, da je ustvaril spletno stran Red Hand Files, da bi jim 'nekaj vrnil'.

Ljudje z vsega sveta mu pišejo, da se mu zaupajo in ga prosijo za nasvet, kako se spopasti z izgubo ljubljene osebe. In Cave jim odpiše. Ko ga je eden od dopisnikov nedavno vprašal, kaj ga osrečuje, je pojasnil, da je to "ljubezen do plavanja v hladni vodi" v jezerih in morju pri Brightonu, kjer živi.

"Kar se dogaja z Red Hand Files, je izjemno. Teden za tednom. Zelo me je spremenilo. Je kot pogled v duše mojih oboževalcev," je še povedal Cave.