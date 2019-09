Nick Cave presenetil oboževalce: prihaja dvojni album

"Pesmi na prvem albumu so otroci. Pesmi na drugem albumu so njihovi starši," je ob napovedi dvojnega albuma dejal pevec in skladatelj Nick Cave, ki je znan po čustveni intenzivnosti svojih besedil. Prvi del bo tako vključeval osem pesmi, drugi pa dve dolgi skladbi, "povezani z govorjeno besedo", je povedal 62-letni glasbenik.

Album je poimenoval Ghosteen in bo 17. studijski album Nicka Cavea in The Bad Seeds. Nasledil bo temačno ploščo Skeleton Tree iz leta 2016, ki jo je avstralski rocker izdal po smrti najstniškega sina in jo leto kasneje v sklopu svetovne turneje predstavil tudi v Ljubljani.

Na svoji spletni strani je že razkril podobo albuma – naslovnico bo krasila utopična umetnina, ki spominja na džungli podobno pokrajino v nežnih barvah ter bujnem in barvnem rastju.

Trenutno se Nick Cave pripravlja na pogovorne večere, pospremljene z glasbo, ki ga bodo od danes do februarja prihodnje leto vodili na turnejo od ZDA prek Kanade do Evrope.