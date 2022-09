Nick Cave s koncerti skozi proces žalovanja za umrlima sinovoma

"Ko je Arthur umrl, sem bil potisnjen v najtemnejši kotiček, kar jih obstaja, in je bilo skorajda nemogoče videti onkraj obupa," je povedal Cave in nadaljeval, da so velik del pri prebolevanju izgube zanj in za njegovo ženo Susie predstavljale prav dobre želje in besede tolažbe, ki jih je prejel v pismih oboževalcev. "To se mi je zgodilo in to se dogaja tebi, tole pa se lahko zgodi," je dejal.

Dodal je, da so mu bili v veliko pomoč in uteho tudi koncerti, na katerih je nastopil po Arthurjevi smrti: "Skrb, ki mi jo je izkazala publika, me je rešila. Moja publika mi je pomagala in vsakič, ko nastopam, imam občutek, da jim vračam. To, kar počnem s svojim delom, poplača moj dolg. Umrl mi je še drugi sin in težko je govoriti o tem, a me koncerti in deljenje medsebojne podpore rešujejo. Ljudje me sprašujejo, kako se lahko sploh odpravim na turnejo, pri meni pa je ravno obratno – kako ne bi šel?"