Nicki Minaj častna nagrada na podelitvi MTV nagrad

Michael Jackson Vanguard nagrado podeljujejo tistim, ki so močno zaznamovali glabeno sceno. Podeljuje jo v spomin na pionirja videospotov Michaela Jacksona . Med preteklimi dobitniki nagrade so Missy Elliott , Jennifer Lopez , Pink , Rihanna , Beyonce , Justin Timberlake in Madonna .

Nicki Minaj , rojena v Trinidadu in Tobagu, ki živi v ZDA, je zaslovela leta 2010 z albumom Pink Friday . Od takrat je bila 17-krat nominirana za VMA in jih je doslej prejela pet.

Za favorite letošnjih MTV video in glasbenih nagrad veljajo Jack Harlow, Kendrick Lamar in Lil Nas X s po sedmimi nominacijami. Nagrade se obetajo tudi glasbenikom Doja Cat, Harry Styles, Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift in The Weeknd.

VMA nagrade podeljuje od leta 1984. Oboževalci lahko glasujejo za svoje favorite na spletu.