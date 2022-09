Nicki Minaj veličastno zašarmira v kolegovi baladi

THE AMAZONS – How Will I Know

Načeloma se zdi, da so The Amazons zamudili, zamudili kakih 30 ali 40 let. Namreč. Večje ali velike, beri pompozne, rock popevke so že davno iz mode. Tudi take, ki imajo t. i. stadionsko-himnično zasnovo. Songe tega tipa se tako ali tako brez posebnih izvajalskih ali virtuoznih naprezanj dokaj lahko predela v kalorije, ki so masam v slast – mid-tempo, ne posebej drzen refren, ki ga v najslabšem primeru polkredibilno ponudiš zapeti lepotanu, ki naj bi po pravilu ostal odpet, s tem mislim na lik, ki vsaj tja do grudnice ne uporabi gumbov/gumbnice svoje srajce. The Amazons so rock bend iz angleškega Readinga. How Will I know pa je z naskokom najmanj debilen song z njihovega tretjega albuma How Will I Know If Heaven Will Find Me? Omenjena plata v resnici sploh ne bi smela biti omenjena, saj de-facto vsebuje ogabno muz'ko.

Ocena: 2,5

BLEU FT. NICKI MINAJ – Love In The Way