Nicki Minaj z zgodovinskim rekordom

Trimestno številko na lestici Billboard Hot 100 so poleg Nicki Minajdo zdaj dosegli samo štirje drugi izvajalci, in sicer Drake, Lil Wayne, Elvis Presley in ekipa serije Glee. Nicki je tako prva ženska predstavnica, ki je dosegla tak uspeh.

Minajeva je na nedavni podelitvi EMA v Bilbau dobila dve nagradi, za "najboljši hip hop" in "najboljši videz", v živo pa je izvedla venček pesmi Good Form, Woman Like Me z Little Mix in Goodbye z Jasonom Derulom in Davidom Guetto.

11. novembra bo odprla tudi podelitev nagrad The E! People’s Choice Awards v Santa Monici, kjer je letos nominirana za naj izvajalko in naj album.