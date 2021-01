Nicki Minaj izgubila tožbo glede kršenja avtorskih pravic

38-letna Nicki Minaj je izgubila tožbo na sodišču, ki jo je leta 2018 vložila kantavtorica Tracy Chapman . Raperka je namreč del pesmi Baby, Can I Hold You uporabila v svoji pesmi Sorry , ki jo je izdala leta 2018. Kantavtorico je sicer vprašala za dovoljenje, a jo je ta zavrnila. Kljub temu se je Nicki odločila za drzno potezo in kršila avtorske pravice. To pa jo je zdaj drago stalo.

Tracy je z rezultatom na sodišču zadovoljna: "Vesela sem, da smo to zadevo rešili, in hvaležna sem za ta pravni rezultat, ki potrjuje, da so pravi umetniki zaščiteni z zakonom in bi jih morali spoštovati tudi drugi umetniki. V tej situaciji sem se že večkrat znašla in bila naprošena za dovoljenje uporabe pesmi, a sem vljudno odklonila. Očitno se je gospa Minaj odločila, da bo mojo skladbo izrabila in jo kljub jasnemu in izrecnemu nasprotovanju uporabila. Kot tekstopiska in neodvisna založnica sem znana kot zaščitnica svojega dela. Nikoli nisem dovolila uporabe svojega dela, tudi če je šlo le za vzorec. V tožbo sem stopila v prizadevanju za zaščito svojega dela in podjetja ter pravic tekstopiscev, ki jim pripadam tudi sama."