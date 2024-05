Niet ob 40. obletnici: Še sami ne vemo, kaj bomo prebrali v naši knjigi

Legendarna zasedba Niet je svojo 40-letnico obstoja proslavila z razprodanim koncertom v Križankah z gosti in izidom dvojne vinilne plošče s posnetki iz vseh ključnih obdobij skupine. Križankam bo sledila turneja s koncerti po Sloveniji, dokumentarni film in knjiga. Pobrateni z undergroundom, rokersko pozo in popularnostjo, spevnostjo. Tako so se ohranili 40 let, o njih pravi Severa Gjurin.

OGLAS

Kaj si o njih mislijo njihovi glasbeni kolegi? "Zelo je dobro. Čez gre, močno je, imaš moje oči, moja punca, Bog, smrt - evo, to je pank. Neke melodične, posebne vrste," je povedala Severa Gjurin. "Zelo melodičen, energičen pank z rahlo depresivnimi, a zelo lepimi besedili in neizmerno lepoto v tej glasbi, pa še zelo veliko energije," je prepričan Miha Guštin - Gušti. Pevka skupine Koala Voice pa se je strinjala, da so skupina za vse generacije. "Na ogromno generacij so vplivali in mislim, da bodo tudi čez 10 let lahko napolnili Križanke," je dodala Manca Trampuš. "V veselje mi je, ko vidim, da ohranjajo koncept in kontekst besedil. V besedilih je veliko tega, kar danes ni politično korektno in ljudje najraje ne bi slišali. Lepo je videti, da so ljudje še vedno lahko ljudje in govorijo o različnih temah," pa je zaključil Tomislav Jovanović iz skupine Dan D.

Lepe besede prijateljev iz glasbenih vod je vedno lepo slišati, sta se ob obisku v studiu strinjala člana skupine Niet, Borut Marolt in Igor Dernovšek. "Malo naju je pobožalo," sta priznala, Igor pa je dodal, da je vsako pohvalo, tudi od občinstva in domačih, lepo slišati.

Narod je pel, do zadnjega kotička polne Križanke in dva bisa - vse to so na svojem zadnjem koncertu lahko doživeli. Kaj jih že 40 let ohranja na sceni? "Mislim, da so besedila večna in tudi mladi se lahko poistovetijo z njimi. Naša besedila so neke notranje skice in mislim, da je ta del najbolj pomemben," je prepričan pevec Borut, kitarist Igor pa se z njim ni povsem strinjal. "Po mojem je tudi glasba v redu," je dodal. Borut ni oporekal, a še vedno misli, da so besedila bolj pomembna, ker pritegnejo in obdržijo občinstvo.