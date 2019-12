Niet pred vrnitvijo na odre: Občutek druženja in igranja je spet dober!

Nedavno je na veliko veselje domače rock scene odjeknila vest, da se po slabih treh letih na koncertne odre vrača priljubljena ljubljanska rockerska zasedba Niet. Obiskali smo jih na eni od vaj za prihajajoče koncerte, priznali pa so nam, da so si odpočili eden od drugega, da so energije spet prave in da tudi sami že komaj čakajo.

Niet se po treh letih spet vračajo na koncertne odre. Vznemirjenje je veliko tako pri oboževalcih kot članih skupine. FOTO: Miro Majcen

Zasedba Niet je doživela v dobrih 35 letih od njihovega začetka leta 1983 veliko vzponov in padcev. "Pravoverni hardkorovci" so jim sprva zamerili, ker so hoteli posneti ploščo, zato so izdali samo "naredi sam" posneto kaseto Srečna mladina leta 1984. Vmes jih je udarilo služenje vojske in potem tragična smrt pevca Primoža Habiča leta 1991."Čeprav me še ni bilo zraven, ko je umrl Primož, menim, da je skupino to predvsem utrdilo. Imeli smo tri smrti, Primoža, Aleša in Bobana, ki je skrbel za naš zvok," je povedal vokalist Borut Marolt, ki je stanje v skupini komentiral kot pri starem paru. "Konec leta 2016 smo eden drugega že težko gledali, naveličali smo se, smo kot star par. Vmes se nismo kaj prida družili, sem pa tja smo se dobili. A nismo govorili o glasbi. Sam imam trenutno več časa, saj so se mi ob ravnateljski službi zadeve nekoliko stabilizirale, zato je bil zdaj pravi čas, da se dobimo in se vrnemo na odre, saj smo jih vsi že malo pogrešali. Enkrat smo se stepli v kombiju, kakih deset let nazaj. To je kakor med brati, ko pridejo trenutki, ko bi koga najraje užgal na gobec," je bil neposreden Marolt.

"Hitro smo bili nazaj pri stvari in vse se zdi precej sveže. Meni se je tudi popravil glas, saj sem imel prej že precej načetega zaradi dretja," je iskreno priznal Borut Marolt. FOTO: Miro Majcen

Ko niti niso vedeli, kako naprej, želja po plošči ni usahnila, kar se jim je uresničilo leta 1993, ko jim je založba Kif Kif izdala kompilacijsko zgoščenko s pesmimi, ki so jih posneli s Primožem in nekaj novih pesmi kot sta biliBil je majinRuski vohun, ki ju je zapel kitaristIgor Dernovšek. "Primož je umrl in nismo imeli pevca. Bil je revival kitarske muzike, bil je čas grungea, takrat je nastala tudi Big Foot Mama. Ko smo imeli idejo izdati CD, nam je založba Kif Kif dala pogoj, da naredimo neke vrste turnejo. Iskali smo pevca, ki ga nismo našli, zato sem pel sem, malce sem se žrtvoval, a sem nekako zvozil. Imeli smo deset nastopov, turnejo po vseh Sloveniji. Ko pa je bilo tega konec, pa nismo vedeli, kaj bi še počeli. Naša edina vrnitev je bila potem leta 2008 z Borutom," se spominja Igor.

Skupina je potem izdala še živo ploščo Live (1995) in kompilacijo Lep dan za smrt (1996), leta 2008 pa so se vrnili, okrepljeni z Borutom, ko so potem leta 2010 izdali izvstno ploščo Trinajst, prvi pravi album. A je bilo precej drugače kot zdaj, ko so se hitro spet našli."Zdaj vadimo od septembra, prvo vajo smo bili malce 'trdi', a smo takoj videli, da bomo kmalu spet 'noter'. Leta 2008, ko nekateri že dvajset let niso vzeli kitare v roke, je bilo nekaj povsem drugega. Takrat smo imeli šestnajst vaj in smo šli v Križanke na oder. Zdaj pa jih bomo imeli kakih osem ali deset. Hitro smo bili nazaj in vse se zdi precej sveže. Meni se je zdaj popravil glas, saj sem imel prej že precej načetega zaradi dretja. Grant Austin mi je že v času zasedbe Prisluhnimo tišini svetoval določene stvari, ki jih še vedno uporabljam," nam je občutke opisal Borut.

"Smisel rock'n'rolla je, da se zabavaš in da se ljudje zabavajo s tabo," je prepričan Igor Dernovšek. FOTO: Miro Majcen

Zasedba je leta 2015 izdala odličen album V bližini ljudi, fantje pa so si v treh letih neprestanega dela in igranja začeli iti na živce. "Naveličani in siti smo bili eden drugega. Ni bilo več neke prave motivacije. Po devetih letih druženja in igranja smo imeli malce dovolj. Vmes smo se videvali sem in tja, letos spomladi pa smo se na hitro odločili in se zmenili, da jesen spet začnemo vaditi. Po treh letih nam je vsem spet 'sedlo', da spet igramo. Med nami je veliko dobre volje, presenetil nas je dober in navdušen odziv občinstva. Občutek druženja in igranja je spet dober," nam je razložil Dernovšek. Podobnega mnenja je tudi kitarist Robert Likar, ki je priznal, da je"pogrešal tako glasbo kot fante". "Potrebovali smo počitek eden od drugega. Začutili smo, da je pravi čas, da spet nekaj ušpičimo skupaj. Niet so zame kot stara ljubezen," je priznal.

"Niet so zame kot stara ljubezen," je priznal Robert Likar. FOTO: Miro Majcen

Precej navdušena nad ponovnim delovanjem pa je tudi ritem sekcija skupine, bobnar Tomaž Bergant Breht in basistJanez Brezigar. "Ves čas sem jih vabil skupaj in jih spodbujal, da bi spet začeli igrati. Pogrešal sem igranje, koneckoncev pa je tako, da ko se ne vidiš tri leta, se stvari zgladijo in ima vse skupaj spet nek šarm," meni Breht. "Precej sem pogrešal bend, saj zelo rad igram. Imam sicer še en bend, kjer igram bobne," pa je dodal Janez.

Skupina je tako že dodobra pripravljena, saj je tik pred tem, da spet napade slovenske odre, za kar velja veliko zanimanje in navdušenje. "Naenkrat se začneš zavedati, da si nekaj v življenju naredil dobro. Ko dobiš dober feedback, si želiš, da bi s temi ljudmi spet užival in to peljal naprej. Glavno je, da se imaš dobro, smisel rock'n'rolla je, da se zabavaš in da se ljudje zabavajo s tabo," nam je za konec obiska njihove vaje v Ljubljani priznal Igor.

Katere pesmi Niet si želite spet slišati v živo? FOTO: Miro Majcen