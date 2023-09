Nika S. s svojo prvo avtorsko skladbo in posebnim videospotom.

Za naš portal 24ur.com je Nika S. razkrila, kako je nastal videospot za pesem Letiva. "Spot je bil posnet v treh bolj prepoznavnih mestih Portugalske, in sicer v Lizboni, Sintri in Lagosu. Ko sva planirala snemanje ob sončnem zahodu, sva prvi dan tekla do tiste najbolj obljudene točke Lagosa in ugotovila, da sva si malo narobe zračunala čas in zahod zamudila za par minut. A sva imela pred sabo še en večer in še eno možnost zahoda, zato sva prišla eno uro prej, ki pa ni pomenila nič, ker so se oblaki odločili, da tudi tokrat ne bo nič. Zato sva naredila pač, kar nama je bilo omogočeno, proti naravi nimaš kaj," je dejala in dodala: "Res sva morala biti pozorna tudi na timing, saj je bila večina kadrov snemanih na res turističnih točkah, da sva dobila tistih nekaj minut in kader brez ljudi. Sicer pa tudi, ko so videli, da se nekaj dogaja, so se nasmihali, počakali, da sva končala ali pa se nama v ogromnem loku izognili."