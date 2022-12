Nika Zorjan: Bolj sem se poglobila vase in sem pripravljena na spremembe

Skladba Zadnjič kakor prvič je strastna in polna življenjske moči in čeprav ne gre za praznično pesem, je posebna zato, ker je Nika Zorjan tokrat izhajala iz svojih iskrenih čustev do sebe in drugih, saj so ti njeno življenjsko vodilo. Napisana je bila v pravem trenutku, luč sveta pa je ugledala ravno na Nikin rojstni dan, pravzaprav je to njeno darilo sami sebi, ker trideseta leta predstavljajo veliko prelomnico za vsako žensko, tudi Niko, ki se še nikoli ni počutila samozavestnejšo in odločnejšo. "Bolj sem se poglobila vase in sem pripravljena na spremembe, mogoče tudi zato, ker sem dopolnila 30 let," pravi Nika.