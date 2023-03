Nika Zorjan: Hrvaška ali pa Slovenija, vsi smo naši

V novi epizodi POPkasta smo gostili prekmurčanko Niko Zorjan, ki letos slavi prelomne dogodke: trideseti rojstni dan, deset let glasbenega ustvarjanja, izid prvega albuma v karieri, ki jo je pahnil do prvega samostojnega koncerta – v Prekmurju. "Spodobi se in pravično je," je pojasnila z nasmehom.

Z nastopi bo Nika Zorjan nadaljevala po celotni Sloveniji, ovira pa niso niti močne migrene, s katerimi se pevka bori že od enajstega leta. "Migrenik sem, tako so mi rekli," je povedala in se kislega obraza spominjala, kako je dva dni pred nastopom nemočno obležala v postelji. "Na dan koncerta pa sem se zbudila in začutila, da nimam več bolečine. Kar zjokala sem se od hvaležnosti." Najhujša nočna mora bi bila, če bi nastop morala odpovedati. Na cedilu bi pustila številne oboževalce. In kako Niki godi slava? Se mora sploh še komu predstaviti, kdo ne pozna Nike Zorjan? "Seveda se moram predstaviti, nekateri ne spremljajo nič. Tako kot jaz ne politike recimo." Prepoznajo jo v trgovini in ustavijo na ulici: "A to ni Amerika," se je pošalila. Da se ji občasno uspe zliti z množico, je kriva predvsem sprememba barve las – z ikonično rožnate, zaradi katere so jo takoj povsod opazili – do svetlolaske, kakršna je sedaj. Krivo je korona obdobje, ko ni mogla k frizerju: "Čez čas se mi je barva sprala na svetlo, da sem postala blondinka. In všeč mi je!"

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Niki pa ni uspelo le na domačih tleh, temveč tudi čez mejo. Kot otrok je s starši pogosto hodila dopustovat na Hrvaško, danes pa tam nastopa in si počasi gradi kariero, čeprav tega nikoli ni načrtovala – zgodilo se je spontano. Vesela pa je, da jo sosedi radi poslušajo in ji sledijo tudi na družbenih omrežjih, saj je prepričana: "Hrvaška ali pa Slovenija, vsi smo naši." Njen glas torej seže v deveto vas, začetki kariere pa v leto 2013. Nasmejana Nika tako na glasbeni sceni ustvarja že deset let, letos pa je upihnila tudi trideset svečk. Zakoreninjenim prepričanjem družbe, da bi lahko imela že otroka, odgovarja: "Kako naj ima otrok otroka? Jaz se počutim staro 22 let." Tiktakanja konservativne biološke ure ne sliši, trenutno ni čas za otroke, je še dodala in potrkala po lesu – nikoli pa ne veš. Zagotovo pa ve tole: "Če mi bo zdravje dalo – vesolje ali pa kakorkoli – bom na odru stala do osemdesetega leta. Kot Elda Viler, Tina Turner in Helena Blagne," se je še pošalila.

icon-expand POPkast z Niko Zorjan in novinarjem Alenom Podlesnikom. FOTO: Aljoša Kravanja