Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Nika Zorjan in Masayah: Najboljše stvari se zgodijo spontano. Midve sva dokaz

Ljubljana, 26. 09. 2025 20.09 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
4

Pevka Nika Zorjan je za novo skladbo Kliše moči združila z raperko Masayah. S skladbo in videospotom nas glasbenici vrneta v 80. leta prejšnjega stoletja. Vsak prizor je drobec spomina, ki skupaj sestavi občutek lahkotne, mladostne energije, z estetskim vrhuncem maturantskega plesa pod disko kroglo, je opisala Zorjan.

Kot povesta, se je sodelovanje med umetnicama zgodilo zelo spontano. "Manjkal nam je bridge, pa smo vstavili nek rap, povsem v hecu. Mislim, da je rapala umetna inteligenca. Bilo je zelo dobro in takrat smo si rekli, da mora biti v pesmi tudi rap. Pomislila sem, da si želim imeti Masayah," je opisala Zorjan.

Masayah je nadaljevala zgodbo, da jo je pevka kontaktirala, ko je bila ravno v Pragi. "Vprašala sem jo, do kdaj potrebuje moj del – bila je sreda – in ona je odvrnila, da do sobote," se je v smehu spomnila Masayah. "Ko smo jo slišali, smo vsi dobili kurjo polt. Zelo sem vesela, da se je zgodila ta kombinacija," je še dodala Zorjan.

Raperka je sicer priznala, da jo je sprva skrbelo, da je skladba zanjo preveč popovska. "Potem pa sem si rekla, naj grem malo iz cone udobja – tudi zaradi vsega, kar se je dogajalo, se mi zdi prav, da umetniki stopimo skupaj, da smo tukaj, kadarkoli potrebujemo drug drugega," je še povedala Masayah in dodala: "Najboljše stvari se zgodijo spontano. In midve sva dokaz."

Masayah in Nika Zorjan se sicer poznata že leta. Prvič sta se srečali v zaodrju enega od koncertov Lee Sirk v Ljubljani. "Pet let se že poznava. V bistvu ona mene pozna pet let, jaz pa njo malo manj," v smehu pove Zorjan, ki je sprva mislila, da se poznata šele dobro leto.

Videospot pod režisersko taktirko Nika Kara so posneli v Murski Soboti, skladba pa je nastala v ustvarjalnem tandemu Urše in Maja Vlašiča.

nika zorjan masayah kliše glasba
Naslednji članek

Dadi Daz preoblekel uspešnico Podoben sem zmaju

Naslednji članek

O usodi Izraela na Evroviziji bodo glasovale članice EBU

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
26. 09. 2025 20.36
NZ🔥
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
26. 09. 2025 20.19
Slovenija pa petje? Ne gre skupaj. Plače so tok nizke da izvajalcu ali izvajalki ne ostane veliko, ko slednji ali slednja plača svojo ekipo.
ODGOVORI
0 0
AshBurton
26. 09. 2025 20.26
18.000 kasira npr Puslarca za koncert...pa recimo da vsak od benda dobi slabga jurja na koncert...ce hoce lahko ma vsak dan koncert....ja res jim je tezko!!!
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
26. 09. 2025 20.44
A misliš ona, ki je slovenska kopija Riley Clemmons? Ne bi rekel, da tok kasira.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256