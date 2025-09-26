Nika Zorjan in Masayah: Najboljše stvari se zgodijo spontano. Midve sva dokaz

Kot povesta, se je sodelovanje med umetnicama zgodilo zelo spontano. "Manjkal nam je bridge, pa smo vstavili nek rap, povsem v hecu. Mislim, da je rapala umetna inteligenca. Bilo je zelo dobro in takrat smo si rekli, da mora biti v pesmi tudi rap. Pomislila sem, da si želim imeti Masayah," je opisala Zorjan.

Masayah je nadaljevala zgodbo, da jo je pevka kontaktirala, ko je bila ravno v Pragi. "Vprašala sem jo, do kdaj potrebuje moj del – bila je sreda – in ona je odvrnila, da do sobote," se je v smehu spomnila Masayah. "Ko smo jo slišali, smo vsi dobili kurjo polt. Zelo sem vesela, da se je zgodila ta kombinacija," je še dodala Zorjan.