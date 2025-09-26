Nika Zorjan in Masayah: Najboljše stvari se zgodijo spontano. Midve sva dokaz

Kot povesta, se je sodelovanje med umetnicama zgodilo zelo spontano. "Manjkal nam je bridge, pa smo vstavili nek rap, povsem v hecu. Mislim, da je rapala umetna inteligenca. Bilo je zelo dobro in takrat smo si rekli, da mora biti v pesmi tudi rap. Pomislila sem, da si želim imeti Masayah," je opisala Zorjan.
Masayah je nadaljevala zgodbo, da jo je pevka kontaktirala, ko je bila ravno v Pragi. "Vprašala sem jo, do kdaj potrebuje moj del – bila je sreda – in ona je odvrnila, da do sobote," se je v smehu spomnila Masayah. "Ko smo jo slišali, smo vsi dobili kurjo polt. Zelo sem vesela, da se je zgodila ta kombinacija," je še dodala Zorjan.
Raperka je sicer priznala, da jo je sprva skrbelo, da je skladba zanjo preveč popovska. "Potem pa sem si rekla, naj grem malo iz cone udobja – tudi zaradi vsega, kar se je dogajalo, se mi zdi prav, da umetniki stopimo skupaj, da smo tukaj, kadarkoli potrebujemo drug drugega," je še povedala Masayah in dodala: "Najboljše stvari se zgodijo spontano. In midve sva dokaz."
Masayah in Nika Zorjan se sicer poznata že leta. Prvič sta se srečali v zaodrju enega od koncertov Lee Sirk v Ljubljani. "Pet let se že poznava. V bistvu ona mene pozna pet let, jaz pa njo malo manj," v smehu pove Zorjan, ki je sprva mislila, da se poznata šele dobro leto.
Videospot pod režisersko taktirko Nika Kara so posneli v Murski Soboti, skladba pa je nastala v ustvarjalnem tandemu Urše in Maja Vlašiča.
