Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Nika Zorjan je razprodala Križanke in uresničila svoje otroške sanje

Ljubljana, 06. 10. 2025 20.06 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Eva Mavrič , Anastasija Jović , E.K.
Komentarji
0

Nika Zorjan je minulo soboto v razprodanih Križankah živela svoje sanje. "Uživala sem v vsakem trenutku," je po dveurnem koncertu dejala vidno ganjena pevka. V njenih očeh so se zaiskrile tudi solze sreče, o takšnih koncertih je namreč sanjala že od malih nog. Na odru sta se ji pridružili tudi Eva Boto in Masayah, s katero sta nedavno izdali pesem Kliše, občinstvo pa jo je že znalo na pamet, kot tudi njene ostale pesmi.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Nad koncertom Nike Zorjan navdušeni tudi znani Slovenci
    02:12
    Iz 24UR: Nad koncertom Nike Zorjan navdušeni tudi znani Slovenci
  • Iz SVETA: Nika Zorjan nastopila v razprodanih Križankah
    02:00
    Iz SVETA: Nika Zorjan nastopila v razprodanih Križankah

 

Razprodane Križanke in oboževalci, ki z njo pojejo v en glas. To niso le uresničene sanje velike, temveč tudi male Nike Zorjan. "Zelo bi bila ponosna name in rekla bi: 'Vedela sem že od malega. Maš ti to'," je dejala pevka.

"Včasih mi je kdo rekel, ali si razmišljala, da bi nehala s kariero. Pač meni sploh ni kariera ta pomen besede, meni je to način življenja, življenje. Jaz sem pri dveh letih in pol prvič nastopala in jaz sem takrat vedela, da bom pevka. Vem, da moram imeti izobrazbo, da moram končati nek študij. Sem profesorica razrednega pouka, ampak vedela sem pa vedno, da bom pevka in da bom stala na odrih in to si želim do konca," je dodala.

Leta v glasbeni industriji so ji prinesla tudi obilo izkušenj in lekcij, ki jih zdaj polaga na srce mlajšim generacijam s podobnimi ambicijami in željami. "Pa predvsem to, da vztrajaš, če res v tem uživaš. Karkoli v bistvu v življenju počneš, uživaj in vztrajaj in delaj, še posebej mladi glasbeniki. Zdaj na primer so socialna omrežja lahko velika odskočna deska, tako da kar objavljajte, kar snemajte se, nastopajte, vsako priložnost izkoristite, da se lahko pokažete, da lahko delate to, kar vas veseli. Predvsem pa zaupajte svojemu srcu in intuiciji, ki ima vedno prav," je sklenila pevka.

Nika Zorjan Križanke koncert pevka
Naslednji članek

IL Divji razgreli Oberfest: 'Vrhnika se zna zabavati'

SORODNI ČLANKI

Nika Zorjan in Masayah: Najboljše stvari se zgodijo spontano. Midve sva dokaz

Nika Zorjan o izdanem zaupanju: Zbereš pogum in znova zasiješ

Znani Slovenci v avtu, kjer se vrti le domača glasba

Konec spora: Maraaya in Nika izvensodno rešili spor

So bili zakonca Vovk in Nika Zorjan v delovnem razmerju?

Spor med pevko in duom: 'Kaj to pomeni za vse ostale izvajalce?'

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256