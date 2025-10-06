Nika Zorjan je razprodala Križanke in uresničila svoje otroške sanje

Razprodane Križanke in oboževalci, ki z njo pojejo v en glas. To niso le uresničene sanje velike, temveč tudi male Nike Zorjan . "Zelo bi bila ponosna name in rekla bi: 'Vedela sem že od malega. Maš ti to'," je dejala pevka.

"Včasih mi je kdo rekel, ali si razmišljala, da bi nehala s kariero. Pač meni sploh ni kariera ta pomen besede, meni je to način življenja, življenje. Jaz sem pri dveh letih in pol prvič nastopala in jaz sem takrat vedela, da bom pevka. Vem, da moram imeti izobrazbo, da moram končati nek študij. Sem profesorica razrednega pouka, ampak vedela sem pa vedno, da bom pevka in da bom stala na odrih in to si želim do konca," je dodala.

Leta v glasbeni industriji so ji prinesla tudi obilo izkušenj in lekcij, ki jih zdaj polaga na srce mlajšim generacijam s podobnimi ambicijami in željami. "Pa predvsem to, da vztrajaš, če res v tem uživaš. Karkoli v bistvu v življenju počneš, uživaj in vztrajaj in delaj, še posebej mladi glasbeniki. Zdaj na primer so socialna omrežja lahko velika odskočna deska, tako da kar objavljajte, kar snemajte se, nastopajte, vsako priložnost izkoristite, da se lahko pokažete, da lahko delate to, kar vas veseli. Predvsem pa zaupajte svojemu srcu in intuiciji, ki ima vedno prav," je sklenila pevka.