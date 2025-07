Nika Zorjan o izdanem zaupanju: Zbereš pogum in znova zasiješ

Novo obdobje Zorjan sicer napoveduje z novo skladbo Lažnive oči , ki govori o trenutku, ko se razblinijo iluzije. "Takrat, ko ugotoviš, da oseba, ki si ji najbolj zaupal, ni bila iskrena s tabo. Govori pa tudi o moči, ko zbereš pogum in se znova najdeš, odideš in zasiješ," je povedala.

V videospotu pevka metaforično razbije ogledalo. "Sem razmišljala, kaj bi naredili. Na koncu pa sem se povezala z višjo silo in sem rekla: 'Vesolje, Bog, življenje, karkoli ... To počnem iz igre. Ne želim imeti sedem let nesreče.' Bog in vesolje sta me uslišala. Prejela sem signal in dovoljenje," pove v smehu.

