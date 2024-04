Nika Zorjan o novi pesmi: Če čutiš, da je nekaj zate prav, potem to ni napaka

Kadar vklopimo srce in odklopimo razum, se zgodi, da se zaradi naših odločitev pojavijo ljudje, ki nam govorijo, da so naše odločitve napačne, pravi Nika Zorjan, ki se je prav 'napačnih' odločitev dotaknila v novi pesmi z naslovom Napaka. Prepričana je namreč, da če mislimo, da je za nas prav, to ni napaka. Bistvo pesmi ji je v videospotu pomagal ujeti igralec Tine Ugrin, s katerim sta se tako ujela, kot bi se poznala že dolgo, zaradi nekoliko neobičajnih oprav pa so snemanje raje opravili v Budimpešti.

OGLAS

Nika Zorjan je prepričana, da je v življenju včasih treba odklopiti razum in slediti svojemu srcu ter občutkom. In četudi se nekaterim ljudem naše kasnejše odločitve zdijo napačne, je pomembno, da se z njimi ne obremenjujemo, če mislimo, da so pravilne za nas. "V življenju se včasih zdi, da so nekatere naše odločitve kljub vsemu razumu, ki ga premoremo, drugačne, kot bi jih ljudje pričakovali od nas. Nenehno se dogajajo napake, ki so vsaj za nas najbolj pravilna odločitev, kljub temu, da jih morda okolica ne odobrava," je razložila o svoji novi pesmi, ki nosi naslov Napaka. Kakšen pa je seznam njenih napak? "Se bom izgovorila z besedami svoje pesmi. Če čutiš, da je to, kar narediš, prav zate, je lahko še tako velika napaka, neka stvar, ki je dobra zate. Napaka je lahko ljubezen," je zaupala.

Nika Zorjan je prepričana, da je v življenju včasih treba odklopiti razum in slediti svojemu srcu ter občutkom. FOTO: NEO VISUALS icon-expand

V videospotu pesmi njeno 'napako' igra mladi igralec Tine Ugrin. "To je fino, ko si pevka in si za soigralce lahko izbereš lepe fante. Med nama s Tinetom je bila zelo dobra energija in čeprav sva se spoznala šele na prizorišču, sem imela občutek, da se že zelo dolgo poznava. Je zelo fajn fant, srčen in zelo dobro sem se počutila ob njem," je vesela Nika, ki v videu skozi romantično, hudomušno, na prvi pogled nekoliko neobičajno razmerje para prikazuje prav tako pot. Nad njenim igralskim talentom je bil navdušen tudi Primorec, ki trenutno snema prvi slovenski vestern, spoznali pa smo ga kot Tiborja v seriji Gospod Profesor in Jona v filmu Gepack. "Škoda, da se nisva prej spoznala, ker drugače bi bila lahko z mano v novem filmu," se je pošalil mladi igralec.

icon-expand FOTO: NEO VISUALS

icon-expand FOTO: NEO VISUALS

icon-expand FOTO: NEO VISUALS

icon-expand FOTO: NEO VISUALS

icon-expand FOTO: NEO VISUALS

icon-expand FOTO: NEO VISUALS

icon-expand FOTO: NEO VISUALS











Nika je videospot za novo pesem snemala s Tinetom Ugrinom. icon-picture-layer-2 1 / 7