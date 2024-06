Nika Zorjan: Sprejela bi zakon, da mora vsak državljan enkrat na Maldive

OGLAS

"Ta pesem je nastala že pred dvema letoma, a sem šele sedaj začutila, da je pravi čas, da jo izdam. Ritem je bolj poleten, tudi celoten aranžma je tak in je ravno prava za to obdobje," je povedala Nika Zorjan ob predstavitvi nove pesmi z naslovom V postelji.

Nika Zorjan predstavlja novo pesem z naslovom V postelji. FOTO: Arhiv izvajalke

Glasbo in besedilo je napisala sama, vanjo pa je izlila svoje srce in občutke, ki so v življenju objeli vsakogar izmed nas. "Je zelo čutna pesem, ki govori o tem, da oseba, ko je v postelji in je sama s sabo in svojimi mislimi, začuti neke intuicije. Nekaj, kar si čutil, pa si nočeš priznati. Mogoče opaziš, da nisi s pravo osebo in da fantaziraš o nečem drugem," je povedala in dodala, da si želi, da si pesem vsak interpretira po svoje in po svoji lastni domišljiji. "Pesem se mi namreč zdi izjemno resnična," se je namuznila.

Pevka bi sprejela zakon, da mora vsak državljan enkrat na Maldive. FOTO: Arhiv izvajalke

Videospot za pesem je posnela med nedavnim dopustovanjem na Maldivih. "Ko imaš priložnost na Maldivih posneti spot, je težko, da ne bi bil lep," se je zasmejala, obenem pa dodala, da so jo lokacije, na katerih so snemali, enostavno presunile. "V videospotu imamo tudi sončni zahod in točno tak je bil tudi na sami lokaciji. Bil je roza barve in s telefonom mi ni uspelo posneti takšne barve. Bilo je čudovito. Domačini so samo zame pripravili posteljo na plaži in bila sem tako hvaležna in presunjena nad njihovo prijaznostjo," je zaupala.

Domačini so ji za snemanje spota pripravili posteljo na plaži. FOTO: Arhiv izvajalke

Ker so jo Maldivi tako očarali, ima slovenska pevka prav posebno idejo za ljudi, ki pišejo in sprejemajo zakone. "Sama bi sprejela zakon, da bi moral vsak državljan vsaj enkrat na Maldive," je povedala. Čeprav sprva ni načrtovala, da bo tam posnela spot, ji ni žal. "Najprej sem mislila, da bo samo dopust, potem pa sem si rekla, da če grem že na Maldive, moram to izkoristiti," je razkrila. S seboj je vzela tudi Nika Kara, ki je videospot posnel. "Težko mu je bilo reči ja," se je pošalila. Čeprav je z dopusta nastal delovni dopust, je zelo uživala. "Zelo sem hvaležna, da mi bo ostal večen spomin na to rajsko destinacijo," je iskrena.

Čeprav sprva ni načrtovala, da bo tam posnela spot, ji ni žal. FOTO: Arhiv izvajalke