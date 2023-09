Nika Zorjan: Upam, da bom umrla na odru

Po šestih mesecih premora zaradi zdravstvenih težav z glasilkami se Nika Zorjan vrača na glasbeno sceno z osvežujočim novim singlom, ki nosi naslov Rojena, da mi je lepo. Kot je povedala pevka, njena pesem odraža življenjsko filozofijo, ki se osredotoča na samopomoč, samospoštovanje in prepoznavanje lastne moči, ne glede na izzive, s katerimi se soočamo v življenju.

"Včasih nas življenje preseneti z neželenimi izzivi in nepredvidljivimi preobrati. Vendar je ključno, kako se odzovemo na te situacije. Vsaka težava, ki jo prebrodimo, nas naredi močnejše in bolj osredotočene na tisto, kar resnično šteje v življenju," razmišlja Nika Zorjan. "Pomembno je, da se naučimo ceniti sebe, si odpustiti napake in razumeti, da so vsi izzivi lekcija, ki nam pomaga rasti," še doda pevka, ki je po težkem obdobju že stopila na oder.

icon-expand Nika Zorjan je prestala težko obdobje, a gre močnejša naprej. FOTO: Arhiv izvajalke

"Iz vsake negativne izkušnje zrasteš in spoznaš, kaj si želiš v življenju," je ob izidu pesmi povedala Nika. Besedilo skladbe pravi, da je življenje polno nepredvidljivih presenečenj, a ključ je v tem, da se naučimo potegniti črto, zaživeti naprej, ceniti same sebe in si odpustiti napake. "Lahko samo povem, da sem samo zelo hvaležna," nam je zaupala občutke po težki preizkušnji, ki je sedaj za njo. "Ko sem dobila diagnozo, se mi je porušil cel svet. Takrat sem si rekla, da bom naredila vse, da si bodo glasilke opomogle. Trajalo je pol leta, na srečo nisem potrebovala operacije, ki jo nekateri rabijo. Iskreno si ne predstavljam življenja brez petja, obožujem občutek, ko stojim na odru in pojem ljudem. Upam, da bom enkrat umrla na odru," še pravi Nika.

Videospot, ki je bil posnet aprila na Cipru, prinaša vizualno komponento, ki dopolnjuje čustveno sporočilo pesmi. "Ta pesem je himna samoljubezni," pravi Nika. "Včasih moramo preprosto spakirati kovčke in se podati na potovanje s samim seboj. Zase moramo najti tisti trenutek miru, kjer se lahko osredotočimo na to, kdo smo in kaj želimo postati," še dodaja Nika, ki so ji med snemanjem videospota zdravstvene težave skoraj preprečile, da bi dokončala projekt, saj je morala biti tiho in težko je bilo predstavljati vizijo, ki jo je želela sporočiti v pesmi. "Nisem smela govoriti in moje glasilke so bile pod velikim stresom," je razkrila. Vendar je z neomajno voljo in podporo ekipe uspela uresničiti svojo vizijo, hkrati pa pokazala svojo drugo plat in bolj umirjeno Niko.

icon-expand Videospot za njeno novo pesem je nastal na Cipru. FOTO: Arhiv izvajalke