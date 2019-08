Nika Zorjan v dveh tednih do milijona ogledov: Živim svoje sanje

Slovenska glasbenica Nika Zorjan resnično živi svoje sanje. To nam je v pogovoru zaupala tudi sama, ko smo jo vprašali, kakšni so njeni občutki ob dejstvu, da si je njeno novo pesem Blamaža v zgolj dveh tednih ogledalo več kot milijon ljudi. ''Presrečna sem, živim svoje sanje ... To je moje najbolj delovno poletje doslej, na dopustu še nisem bila in zanj ne bom imela časa, a to me nič ne moti, ker delam tisto, kar me res osrečuje,'' nam je zaupala nasmejana Prekmurka.

Simpatična in energična slovenska glasbenica Nika Zorjan v zadnjem času niza eno uspešnico za drugo. Po hitih, kot so Vruće, Fejst pomale, Ola Ola, Na plaži..., je nedavno izdala skladbo Blamaža, kjer je združila moči s hrvaškima izvajalcema Rasto in Svenkyjem. Pesem je v zgolj dveh tednih od objave na platformi YouTube presegla milijon ogledov, nasmejana Prekmurka pa je z nami delila svoje občutke ob nedavnem uspehu in nam zaupala svoje načrte za prihajajoče obdobje.

Zakaj si je po tvojem mnenju spot Blamaža ogledalo toliko ljudi v tako kratkem času? Zagotovo je imelo velik pomen dejstvo, da sem združila moči s hrvaškima ustvarjalcema Rasto in Svenkyjem. Predvsem Hrvatom je bil spot zato toliko bolj zanimv, poleg tega pa ne gre spregledati dejstva, da je hrvaški trg precej večji od slovenskega. Tudi sama pesem ima privlačne ritme, je spevna, poletna in gre predvsem 'hitro v uho'. Kako hitro sicer dosežeš tolikšno število ogledov? Za skladbo Fejst pomale, pa denimo cover Cheap Thrills, se je hitro nabralo veliko ogledov. Predvsem slednjega si je ogledalo več milijonov ljudi, ampak tega ne morem ravno šteti za svojo skladbo. Sicer pa do tolikšnega ogleda pridem v približno dveh mesecih – čeprav mi samo število ogledov niti ni toliko pomembno kot celoten proces ustvarjanja hitov.

Nika Zorjan je ustvarila nov poletni hit, tokrat v sodelovanju s hrvaškima glasbenikoma Rasto in Svenkyjem. FOTO: POP TV

Od kod ideja za sodelovanje s hrvaškima glasbenikoma? Po uspehu s sladboVruće in sodelovanju s hrvaškim JoomBoos-om smo želeli ustvariti nek svež poleten hit s hrvaškimi ritmi. Rasta in Svenky sta se nam zdela tisti pravi dvojec za ta projekt. Načrtuješ še kakšno podobno združevanje glasbenih sil z našimi južnimi sosedi? Seveda, če bi se odprle možnosti v tujini, bi bila zelo vesela. Hrvaška publika me je zelo lepo sprejela, zato lahko temu le prikimam. Seveda je Slovenija zame na prvem mestu, ampak glasba je vendar le glasba in vsako glasbeno ustvarjanje je nekaj posebnega. Glede tega, s kom in kje glasbeno sodelujem oziroma bom sodelovala v prihodnosti, se ne obremenjujem. V svojem delu namreč uživam. Snemanje je potekalo na Sardiniji. Zakaj prav ta lokacija in kakšna je bila celotna snemalna izkušnja? Z ekipo smo se pogovarjali o tem, da bi si lahko skupaj privoščili neko manjše potovanje. Naš režiser Jaka Bizjak (NEO VISUALS) je že bil na Sardiniji in jo je toplo priporočil, zato z odločitvijo nismo oklevali. Odpravili smo se na štiridnevni oddih, ki pa na koncu ni bil oddih, saj smo delali od jutra do večera, da smo lahko vse posneli tako, kot smo želeli in pedvsem v danem časovnem okvirju. Kljub temu je bilo zelo prijetno, vsi smo uživali, delali smo tisto, kar nas osrečuje, in se pri tem zabavali. Marsikdo mi reče: Nika, ti si pa nenehno na morju oziroma dopustu! V resnici pa še nikoli nisem imela bolj delovnega poletja kot letos (smeh). Na pravem dopustu še nisem bila in dvomim, da bom imela letos zanj sploh kaj časa.

