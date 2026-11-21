Nika Zorjan je izdala novo pesem z naslovom Brez skrbi, s katero odpira nekoliko drugačno glasbeno poglavje. Tokrat je svojo prepoznavno čustveno interpretacijo združila s country ritmi, ki so ji, kot pravi, že od nekdaj blizu. "Zelo rada poslušam Dolly Parton, Shanio Twain, Ello Langley ... Pred leti sem celo posnela priredbo Shanijine uspešnice Any Man Of Mine, ki je bila zelo lepo sprejeta tudi med mojimi poslušalci. Že takrat sem začutila, kako zelo uživam v tej glasbeni zvrsti in kako naravno se v njej počutim. Pa ne samo glasba, všeč mi je celoten žanr. Kavbojski škornji, klobuki, resice ... Vse to mi je bilo vedno blizu in sem te elemente že večkrat vključila tudi v svoj način oblačenja. Ampak country glasba je zame veliko več kot samo glasba in moda. V tej zvrsti je nekaj posebnega, nekaj iskrenega, toplega in domačega, kar težko opišeš z besedami. Obožujem način, kako country pesmi pripovedujejo zgodbe in tisto posebno melanholijo, ki se pogosto skriva v njihovih melodijah. Včasih te lahko pesem na prvi posluh zaziba v prijeten ritem, v sebi pa nosi zelo globoka čustva. In prav ta preplet topline, iskrenosti in melanholije me pri country glasbi najbolj privlači," je za 24ur.com povedala pevka.

Nika Zorjan FOTO: Matic Gabriel

Po letih uspešne glasbene kariere se je Nika tako odločila za nekoliko drugačno glasbeno zvrst. "Mislim, da se kot glasbenik skozi leta spreminjaš, razvijaš in odkrivaš nove stvari. Nikoli se nisem želela omejevati samo na en glasbeni žanr, ker imam rada različne zvrsti glasbe. Country mi je že od nekdaj zelo blizu, zato se mi ta korak niti ne zdi neka velika sprememba. Pri meni je vedno najpomembnejše, da me pesem gane, da jo začutim in da ji verjamem. Ko sem prvič slišala melodijo pesmi 'Brez skrbi', me je takoj pritegnila. Nisem razmišljala, ali je to zdaj pop ali country in ali je podobno mojim prejšnjim pesmim. Preprosto sem vedela, da jo želim zapeti. In zakaj ne bi po vseh teh letih pokazala še kakšne druge plati sebe? Glasba mi daje ravno to svobodo, da lahko raziskujem, preizkušam nove stvari in sem pri tem še vedno jaz," nam je zaupala. Nova skladba pripoveduje zgodbo ženske, ki je v partnerskem odnosu slutila, da so v njenem razmerju tri osebe. Vendar je zaradi čustev do partnerja verjela njegovim besedam, lastno intuicijo pa je utišala. "Naslov pesmi 'Brez skrbi' je pravzaprav malo zavajajoč, saj pesem ni tako brezskrbna, kot bi morda kdo pričakoval. Govori o ljubezni, ki se je končala, in o tistih občutkih, ki ostanejo, ko gre nekdo naprej, ti pa se še vedno spopadaš s svojimi čustvi. Navzven želiš pokazati, da si v redu, da drugemu privoščiš srečo in naj ga zate ne skrbi, čeprav te v resnici še vedno boli. Besedilo je napisala Urša Vlašič, glasbo pa Maj Vlašič. Čeprav pesem ne govori o moji osebni zgodbi, sem se z njo lahko močno poistovetila. Zame pri izbiri pesmi nikoli ni najpomembnejše, ali sem neko situacijo sama doživela, ampak ali me pesem gane, ali ji verjamem in ali lahko skozi svojo interpretacijo ta občutja prenesem tudi na poslušalce. Mislim, da se bo v njej prepoznal marsikdo, ki je kdaj komu rekel, da je vse v redu, čeprav v sebi ni čutil ravno tako," je dodala 33-letnica.