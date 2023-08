Nikol mi ne bo žou, da sem Ni mi več žou ocenil z odliko

Novinec 2nite aka Jan Car je naenkrat prvi car domače scene

2NITE - Ni mi več žou

Top hit tega poletja, če ne kar celotne sezone, je tale mojstrovina. 2nite ga čutno žge, da ti pri srcu nemudoma postane toplo. Poletno opojen, a kljub vsemu ljubezenski tegobici posvečen song z vsakim taktom čarobnost le še pridobiva. Ni mi več žou nekaj ekstra mikavne esence črpa tudi iz t. i. jangle popa, saj nas v prvem planu neprestano boža električna kitara. Njeno milozvočje v kontekstu klasične britanske indie-pop šole (od Blossoms do The Wombats) izzveni perfektno! Dejanski novinec s premišljeno ukrojeno in tudi intrigantno izvedeno sodobno indie-pop ultra uspešnico nekoga, sem prepričan, pač ne greje, marveč postavlja celo na hladno. Kaj so že tisti, ki so neki Out? Konkurenco res lahko zaskrbi, da je že malček out. Iz 2niteove matične založniške firme Rose Valley Records previdno sporočajo, da imajo takih in podobnih v talonu še precej. 2nite je Mengšan Jan Car. Zato ni druge: Večkratno carsko! Ocena: 5 CHRIS BROWN - Summer Too Hot

Melodijska linija je izvrstno prepognjena, temeljni (basovski) beat pa je tokrat že kar malce nespodobno prevzet ali ekstrahiran iz številnih zadnjesezonskih hitov najbolj uspenišh afro-pop in dancehall zvezdnikov, od Burna Boya naprej. Forma je, gledano širše logistično, klasična replika mojstrskega manevriranja med kakovostnim ter hiperdonosnim oziroma najbolj priljubljenim ta čas. Ravno omenjeni Burna Boy je z največjim, najbolj slavnim ameriškim soul-pop šampionom – zdaj že polnih dveh desetletij – že sodeloval. Logično se zato zdi, da sta hiper produktivni Brown in njegovo produkcijsko moštvo praktično primorana si izposojati najboljše prakse od drugod, od drugih. Najlažje od tistih, ki so jih nedavno gostili v studiu. A kljub tej zaznamki – v glasbi in tudi v drugih kreativnih disciplinah je prehitevanje po desni vsaj delno dopustno – je nov blisk vrhunskega plešočega in tudi vokalno spet povsem zbranega Chrisa Browna vreden priznanja. Pripravljeno s 110-odstotnim poletno mehkim občutkom! Ocena: 4,5 GENXTA GREGI - Senca (Ne morjo mi blizu)

Čez palec bi se reklo, da Genxta Gregi spet nabija kt pr norcih. Vsekakor kot pribito ostaja, da ko slišiš ljubljanskega raperja GG-ja, se ti v trenutku zasmeji. Če že ne prej pa – ker je Gregi velik športni navdušenec – ko raper v enem od preštevlnih dis-ov ali simbolnih očitkov namišljenemu sogovorniku zabrusi "zato sm folku kupu rizle, da bo vsaj kdo naviju zate". Senca (Ne morjo mi blizu) je komad, ki Gexto ohranja aktiven tudi po zelo simpatičnem lani izdanem albumskem prvencu Pančlajn genij. Kljub že kar malce sumljivo super samozavestnemu naslovu, na njem najdemo obilo zabave. Dasiravno celoten izraz vrlega urbanega pesnika praktično izključno sloni na neustavljivo rafalnem sprožanju prispodob; ki pa se, to je treba priznati in avtorja zato le pohvaliti, v vročici momenta (na žalost ne bolj trajno) čudovito navezujejo. Skratka, Genxta Gregi je kljub še vedno zelo specifični dikciji in nemara preveč šprinterski izpovednosti resnično velik mojster pančlajnovstva. Njegov nov – produkcijsko še malo bolj dirty – komad (avtor podlage je Simon Bezek) to nedvomno vnovič potrdi. GGG ali Go Gregi Go! Ocena: 4,5 WIZ KHALIFA - No Competition

