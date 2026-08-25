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Glasba

'Nikoli ji ni bilo enake in nikoli ji ne bo'

Nashville, 25. 08. 2026 21.12 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Dolly Parton

Glasbeni svet in širše je pretresla novica, da je umrla ameriška pevka Dolly Parton, ki velja za eno najpomembnejših predstavnic country glasbe. Ob njeni smrti se 80-letni zvezdnici na družbenih omrežjih poklanjajo glasbeni kolegi in drugi, eden prvih, ki se je oglasil, pa je ameriški predsednik Donald Trump.

"Z žalostjo sporočam, da je umrla Dolly Parton, ena največjih country pevk. To je težka izguba za milijone ljudi. Nikoli ji ni bilo enake in nikoli ji ne bo. V njeno čast bomo za teden dni spustili ameriške zastave na pol droga po vsej državi. Počivaj v miru, Dolly! Svet te ima rad," je ob smrti country pevke Dolly Parton na družbenem omrežju sporočil ameriški predsednik Donald Trump.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poklonili so se ji tudi na profilu skupine The Jacksons, kjer so zapisali, da jih je novica o pevkini smrti zelo prizadela, hkrati pa so jo označili za neprimerljivo. "Dolly je orala ledino. Z njenim neverjetnim talentom, prijaznostjo in darežljivostjo, je odpirala vrata in navdihovala generacije po vsem svetu," so zapisali ob skupni fotografiji in dodali: "Hvala za glasbo, veselje in luč, ki si jo delila z nami."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spomnila se je je tudi igralka Bette Midler, ki je ob pevkini fotografiji zapisala: "Umrla je naša ljubljena Dolly Parton. Pretresena sem in prepričana, da bo tudi svet za njo žaloval še veliko let. Imela je zlati glas in prav takšno srce. Kako tragična, tragična izguba."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

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