"Z žalostjo sporočam, da je umrla Dolly Parton, ena največjih country pevk. To je težka izguba za milijone ljudi. Nikoli ji ni bilo enake in nikoli ji ne bo. V njeno čast bomo za teden dni spustili ameriške zastave na pol droga po vsej državi. Počivaj v miru, Dolly! Svet te ima rad," je ob smrti country pevke Dolly Parton na družbenem omrežju sporočil ameriški predsednik Donald Trump.

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Poklonili so se ji tudi na profilu skupine The Jacksons, kjer so zapisali, da jih je novica o pevkini smrti zelo prizadela, hkrati pa so jo označili za neprimerljivo. "Dolly je orala ledino. Z njenim neverjetnim talentom, prijaznostjo in darežljivostjo, je odpirala vrata in navdihovala generacije po vsem svetu," so zapisali ob skupni fotografiji in dodali: "Hvala za glasbo, veselje in luč, ki si jo delila z nami."

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Spomnila se je je tudi igralka Bette Midler, ki je ob pevkini fotografiji zapisala: "Umrla je naša ljubljena Dolly Parton. Pretresena sem in prepričana, da bo tudi svet za njo žaloval še veliko let. Imela je zlati glas in prav takšno srce. Kako tragična, tragična izguba."