'Nikoli si nisva mislila, da bova po 40 letih še vedno na odrih'

Ste kdaj pred 40 leti pomislili, da bosta sredi šestdesetih še vedno na odrih?

Marina: Ne, haha, kaj takega nama res ni nikoli padlo na pamet. Zares sem si želela postati pevka že kot otrok. Tudi mama me je poslala poslala na ure petja, poslušala sem veliko glasbe, mama je imela dober okus, oče je prinesel veliko plošč, ker je bil pomorščak. Imeli smo prve plošče Beatlov in tako naprej. Mama je sicer menila, da dobro pojem, a ni verjela, da imam možnosti, ker sem iz Reke. Hodila sem na gradbeno fakulteta, a sem vseeno želela peti.

Davor: Ker je bil šef precej strog, sem hitro izstopil iz skupine in bil član drugih zasedb, posneli smo nekaj demo posnetkov.

Marina: V bistvu je človek dojel, kar mi je priznal leta kasneje, da bi ga s svojim močnim vokalom pojedla za zajtrk, zato me ni hotel imeti na plošči. Davor je zato tudi izstopil iz skupine.

Pesem Program tvog kompjutera je nastala leta 1983, ko so bili prvi osebni računalniki šele v povojih in tudi glasba se ni delala z računalniki kot danes?

Davor: Dejansko ne, nobenih računalnikov. Ljudje me sprašujejo, kako sem to sprogramiral, da je tako zvenelo. Pa sem jim povedal, da sem moral to odigrati, šele kasneje sem dobil prvi Commodore, ko sva snemala pesem Oaze snove. Nekako se mi je zdelo vse znanstvena fantastika, a moram priznati, da me je vse skupaj obsedlo in sem se zakopal v vso elektroniko, ki je bila takrat na voljo.

Je bil večji izziv takrat ali zdaj, ko je zares vse le program nekega računalnika?

Davor: Težava je bila le ta, da so vsi sintesajzerji in oprema stali tisoče in tisoče dolarjev oz. nemških mark. Imel sem Roland SH-09, težka zadeva, ki sem jo komaj pritovoril do odra, na katerega sem moral vse odigrati. Posodil mi ga je nekdo, ki je sicer igral na terasah in je z njim veliko zaslužil.

Marina: Ja, pa še omejena sva bila, da sva lahko delala le med tednom, ker ga je tip potreboval za vikende, ko je igral in z njim služil.

No, včasih se je zdelo, da je med vama velika strast, ste več te strasti prelili v to, kar ste ustvarili, v svojo glasbo?

Davor: Najvažnejša je bila glasba, seveda. Jaz sem se ukvarjal z glasbo, ona pa je želela peti samo moje pesmi.

Marina: Ja, želela sem peti samo njegove pesmi. Nisem želela peti po terasah, saj pojem alt, druge pa so pele sopran, zato je to postala moja prednost in avtentičnost, ki je postala ključnega pomena. Da sva drugačna in samosvoja.

Davor: Ja, najbolj je pomembno, da si prepoznaven.