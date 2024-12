'Nimamo polnih žepov, imamo pa polna srca'

Smacked v polni zasedbi obstajamo od začetka leta 2022, ideja o punk rock bendu se je sicer rodila že kako leto prej, vendar je trajalo nekaj časa, da smo se našli vsi člani. Smo kvartet glasbenikov s Primorske in Koroške, ki stanujemo in vadimo v Ljubljani. Poslušamo raznolike zadeve, najbolj pri srcu pa nam je punk-rock 90. let ter kalifornijski skate punk, ki sta vplivala na naš glasbeni izraz. Skratka, udarni kitarski rifi in hitri ritmi, energijo pa prenašamo našim poslušalcem tudi na koncertih. Če ima kdo željo skočiti z odra na roke ostalih poslušalcev, potem zelo vabljen na naš koncert.

Lani ste izdali prvenec Surfing the Tsunami, 1. marca letos pa drugo ploščo On Your Expense!, kako bi primerjali obe plošči, kje vidite svoj napredek?

Surfing the Tsunami smo šli snemat po dobre pol leta od prvih skupnih vaj v studio Attic v Orehovljah pri Novi Gorici, pod taktirko producenta Nenada Putnika. Vse se je odvilo zelo hitro, a k temu so pripomogle naše 20-letne glasbena izkušnje. Že od začetka smo vedeli, da želimo pristen enostaven punk rock, ideje pa so prišle kar same od sebe. V pol leta je nastalo 15 avtorskih skladb, ki smo jih želeli imeti na albumu, v studiu pa smo nivo skladb še dvignili, predvsem v smislu zvočne podobe.

Pri snemanju druge plošče je bila zgodba podobna, prav tako z Nenadom, vse je bilo že utečeno, saj smo že vnaprej vedeli, kakšen zvok želimo, da je bilo snemanje še lažje in hitrejše.

Čemu se tematsko najbolj posvečate v besedilih, kaj so bistvene stvari, ki jih želite posredovati svoji poslušalski bazi, ki se vztrajno veča?

Besedila opisujejo povprečnega 40-letnika in njegovo lastno videnje ter pogled na svet, kako doživlja vse signale, tako dobre kot slabe: služba, mentalno zdravje, druženje, frustracije, starševstvo, borba s samim seboj. Pustiti želimo tudi sporočilo zanamcem, v pesmih pa smo to zapisali za večnost. Pisanje besedil nam je neke vrste terapija, je brezplačen psiholog. Punk rock mentaliteta je marsikomu pomagala v življenju, predvsem v mladih letih. Velja tudi rek – punk rock mi je rešil življenje. Veliko skupin nam je dalo to zatočišče v mladih letih, zato želimo del tega vrniti nazaj, novim generacijam.

Pesmi so v angleščini, bo tako ostalo, ali tudi s tem kažete, da stremite po preboju in nastopih predvsem preko meja Slovenije?

Že od začetka smo imeli za cilj, da čimveč igramo v tujini, potujemo in spoznavamo nove ljudi. V iztekajočem se letu nam je to uspelo z dvema evropskima turnejama. Ni pa to vplivalo na odločitev glede izbire jezika v besedilih. Na začetku smo se celo nagibali k pisanju besedil v slovenščini, vendar smo na neki točki ugotovili, da nam je angleščina bližje. Smo mnenja, da je slovenski jezik čudovit in občudujemo vse slovenske izvajalce, ki znajo napisati in izvajati skladbe z besedili v slovenščini, ampak to moraš znati. Težko rečemo, če in kdaj bo kdo od nas znal napisati dobro besedilo v slovenskem jeziku, vedno pa dopuščamo to možnost. Pustimo času čas.

Igrali ste tudi s svojimi idoli kot so Anti Flag in Ignite, katere zasedbe so še med tistimi, ki jih občudujete, ali jih imate za zgled?

Res je bila super izkušnja deliti oder z velikimi imeni. Vsi člani poslušamo raznoliko glasbo, prav zaradi tega imamo raznolike in sveže ideje. Od punk rock zasedb bi izpostavili vse zasedbe založb Fat Wreck Chords in Epitaph, itd. Občudujemo pa tudi veliko slovenskih zasedb, ki so vredne poslušanja.