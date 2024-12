Nimfort – skupina petih mladih študentov, ki z glasbo osvajajo svet

Beseda Nimfort do 8. avgusta še ni obstajala, danes pa se pod tem imenom predstavlja pet fantov, ki jih navdušuje ista zvrst glasbe. Tim, Jošt, Nace, Amadej in Oskar so študentje, ki pišejo svojo zgodbo in predstavljajo nov "catchy" pop-rock glasbe v mestu, kjer je ta žanr že dolgo zamrl. Mladi nadobudni fantje namreč prinašajo nekaj svežega in kot obljubljajo, mešanico nečesa, česar ne morete najti nikjer drugje na svetu.

Vse do 8. avgusta letos nihče ni poznal ne besede ne skupine, danes pa je Nimfort ime za pet nadobudnih velenjskih študentov, ki jih je združila glasba. Tim, Jošt, Nace, Amadej in Oskar se v glasbi ne omejujejo na specifičen žanr, saj pišejo svojo zgodbo. Predstavljajo nov začetek pop-rock glasbe v mestu, kjer je ta žanr že dolgo zamrl. "Smo novi val, sveža mešanica všečnih stilov, ki je ne najdete nikjer drugje na svetu," so povedali o sebi.

Nimfort sestavlja pet mladih fantov, ki jih je združila glasba. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Njihova zgodba pa se ni začela v domačem Velenju, temveč na Gorenjskem, ko sta kitarist Nace in pevec Tim na taboru ljubiteljsko igrala kitaro in napisala pesem, ki je postala priljubljena med ostalimi udeleženci tabora. Nato je Nace Tima povabil v svoj srednješolski band, v katerem sta že bila Jošt in Oskar, kmalu zatem pa se jim je pridružil še Amadej. Skupaj so nato izdali svojo prvo pesem, ki nosi naslov Preddverje nebes. "Pesem na igriv način, skozi dialog med moškim in žensko, opisuje večno pomanjkanje pri človeku – dejstvo, da bo, ne glede na to, kaj ima, vedno želel več. Pesem je močna in globoka, a hkrati hitro nalezljiva in spevna," so prepričani fantje.