Nina Badrić in Dražen Zečić poskrbela za prebuditev čustev

Najprej je oboževalce s svojim nežnim glasom zazibala v svet čustev Nina Badrić, da so luči osvetlile kakšno solzo ali dve, prepletene roke in močne objeme."Nina ima nekaj posebnega. Je super glasbenica in pevka," so bili prepričani obiskovalci koncerta. "Poje iz srca in iz življenja. Tisto, kar doživlja."

Da se je občinstvo zares povezalo z nastopajočo, se je strinjala tudi Nina Badrić sama, ki nam je po nastopu zaupala, da so koncerti pred velikim občinstvom sicer zahtevnejši kar se povezovanja z občinstvom tiče, a da je bila množica v Ljubljani ena boljših publik letošnjega leta.

Naslednji pa je bil Dražen Zečić, idol iz Dalmacije, ki je v prestolnici poskrbel za obujanje spominov. "To je glasba, ki sega do srca in on je spomin na našo mladost," je dejal eden od obiskovalcev. "Zečić da prava čustva iz sebe," pa so dodali mlajši obiskovalci in dejali, da je ključno to, da z nastopajočim poje celotno občinstvo.