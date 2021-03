Nina Badrić o zalezovalcu: Grozljivo, bilo me je strah

Hrvaška pevka Nina Badrić se je soočila z zalezovalcem, ki ji je pisal pesmi in celo prihajal do njenih domačih vrat.

PevkaNina Badrić se je na občinskem kazenskem sodišču v Zagrebu soočila s svojim zalezovalcem. Od avgusta 2018 jo je zasledoval in nadlegoval 57-letni upokojeni voznik iz Zagreba Ilija M. Pevka ga je opazila že v prvih vrstah na svojih koncertih, po avgustu 2018 pa ga je srečevala domala povsod, kjer se je pojavila. Za hrvaški Jutarnji list je dejala, da je bila zelo vznemirjena in prestrašena. Zapirala je okna in zastirala zavese, da je ne bi videl, najbolj pa jo je vznemirilo, da je poznal vse njene naslove.

icon-expand Nina Badrić se je soočila z zasledovalcem. FOTO: Profimedia

Tožilstvo je zasledovalcu naložilo osem mesecev zaporne in tri leta pogojne kazni. Ilija se je zagovarjal, da je šlo za velik nesporazum, pri čemer se je skliceval na izjave, da je Nina prihajala pod okna apartmajev in hotelov, tako v Zagrebu kot v drugih mestih na Hrvaškem, kjer je pevka takrat bivala. Zasledoval jo je tudi po trgovinah. "Na njen naslov sem poslal pismo, v katerem sem jo prosil, da se sestaneva. Prosil sem za odgovore, a jih nisem dobil. Nisem motil njene intime, a uganila je, za koga gre. Že sedem let prihajam v Jelso, vendar je tam že tri leta nisem videl, tam prav tako nisem pristopil k njej, kaj šele, da bi ji tam sledil. Potem pa se je v meni porodila ideja. Želel sem ji podariti vrtnice. Opažam, da sem jo v svojih komentarjih velikokrat zagovarjal na družbenih omrežjih in vsaka moja beseda ji je šla v prid. Vse, kar sem v življenju napisal, sem napisal za Nino. Spominjam se tudi, da sem nekoč na njeni strani objavil pesem, ki jo je pohvalila, zato sem se nanjo malce navezal. Po tem njene strani nisem več mogel obiskati," je dejal Ilija M.

Ob trditvah, da jo je zasledoval tudi na domu, se je branil, da je to njegova redna sprehajalna pot. "Nekoč mi je odprla vrata. Čakal sem jo in videl, da je to ona. Ponudil sem ji nekaj svojih del, na kar mi je odgovorila, da pesmi piše sama. Želel sem samo, da bi videla moje delo, ker mi veliko pomeni kot ženska in kot glasbenica. Za njo sem imel velika pričakovanja, ne glede na to, ali bi šlo za zvezo med moškim in žensko ali poklicno zvezo," je dejal. V nabiralniku ji je puščal tudi darila."V nabiralnik sem ji dal samo eno pesem, ki govori o njej, in dopisal, da imam še več zamisli. Vse sem ji pustil v nabiralniku, ne vem pa, ali je to prebrala. Z veseljem bi končno izvedel, kaj si misli o tem, in mislim, da bi nekdo, ki je zaljubljen vanjo, morda ustavil moja sporočila zanjo," pravi Ilija.

icon-expand Nina Badrić FOTO: Profimedia

Nina je pred petimi leti na družbenih omrežjih opazila moškega, ki ji je pogosto pisal komentarje in objavljal pesmi, po tem pa ga je spoznala v živo. 'Zelo me je bilo strah' "Kmalu zatem sem na svojih koncertih ob odru opazila starejšega moškega izrazito sivih las, srednje postave, ki je s svojim videzom izstopal iz mlajše publike. Pred dvema letoma mi je pozvonil na domu v Zagrebu. To me je šokiralo. Prinesel mi je nekaj pesmi, a se ne spomnim, če je rekel kaj posebnega. Samo strmel je vame. To me je neizmerno prestrašilo, še posebej, ker sem ga prepoznala s koncertov. Povedala sem mu, da ne želim nobenega stika z njim, naj mi preneha nositi pesmi in pisati in naj več ne prihaja k meni, ker ga bom prijavila policiji," je Nina povedala preiskovalcem. Junija 2019 je v Jelsi posnela videospot, pred tem pa je imela koncert na Bolu in po odhodu iz hotela prepoznala Ilijo.

"Zelo me je bilo strah. Nisem se pogovarjala z njim. Po tem sem nekaj dni preživela v svoji hiši na Jelsi in sem ga opazila, da sedi na steni pred hišo," je razkrila Nina Badrić, ki je Ilijo prosila, naj ji neha slediti. Prijavila ga je policiji in prosila za zaščito med počitnicami na Hvaru, a Ilija ji je sledil tudi v Zagreb. "Poleg tega, da je pogosto hodil po moji ulici, je hodil v iste trgovine kot jaz, tekel po moji ulici in ves čas pogledoval k mojim oknom. Bila sem strašno vznemirjena in prestrašena. Zaprla sem okna, da me ne bi videl, najbolj pa me je motilo, da je poznal moje naslove. Pogledala sem njegov profil na Facebooku. Bil je poln mojih slik in pesmi. Grozljivo. Vrhunec je bil julija in avgusta 2020, ko sem ga zagledala na steni v Jelsi nasproti moje hiše. Nič kaj dosti ni rekel, samo gledal me je s steklenim pogledom," je Badrićeva povedala med pričanjem.