Nina Badrić: Najpomembneje je, da moje pesmi postanejo pesmi občinstva

Hrvaška pevka Nina Badrić že leta polni koncertne dvorane po vsej Sloveniji. Slovenska publika jo obožuje, njene pesmi, kot so Dani i godine, Rekao si, Takvi kao ti, Pamtim in mnoge druge pa z njo prepevajo od prve do zadnje minute. Glasbena diva priznava, da se ji zdi najpomembneje, da njene pesmi postanejo pesmi občinstva. Čeprav bo letos praznovala 30 let glasbene kariere in nima pojma, kaj jo čaka v prihodnosti, pa obljublja, da bo, vse dokler bo lahko, delala odlične pesmi in odlične koncerte.

Priljubljena hrvaška pevka Nina Badrić se v Slovenijo zelo rada vrača. Lani je po nekaj letih ponovno nastopila v Cankarjevem domu v Ljubljani in priznava, da je bil to zelo lep nastop. "Uživala sem in vem, da je tudi publika uživala," je pred nedavnim nastopom, ki ga je imela v sredo v ljubljanski restavraciji Nebo, razkrila pevka, ki ni skrivala veselja nad tem, da ponovno nastopi pred slovenskim občinstvom. "Slovenska publika je prelepa. Vsak koncert pri vas do sedaj je bil vedno prekrasen. Znate se veseliti in se zabavati," je še dodala. icon-expand Nina Badrić ni skrivala veselja nad tem, da ponovno nastopi pred slovenskim občinstvom FOTO: Marko Delbello Ocepek Glasbena diva, ki je Hrvaško leta 2012 celo zastopala na Evroviziji, bo letos praznovala 30 let glasbene kariere. Kakšna je razlika med Nino na začetku kariere in Nino danes? "Mislim, da je razlika ogromna. Zdaj je človek pametnejši, zrelejši, več ve, mirnejši je. Lahko izbiraš med stvarmi," je prepričana pevka, ki je obenem dodala, da se mora glasbenik na začetku kariere boriti za pot, po kateri bo šel. "Hvala bogu se je pri meni vse lepo izšlo in za mano je lepih 30 let," je hvaležna za vse, kar je sama dosegla. Ko smo jo povprašali o tem, katera je njena najljubša pesem, se ni mogla odločiti. "Vse pesmi mi nekaj pomenijo, večino sem napisala sama. Vsaka po svoje meni osebno nekaj pomeni," je iskreno povedala, a dodala, da se ji zdi zelo pomembno, da tudi publika uživa. "Najpomembneje je, da publika vse te pesmi sprejme za svoje in da na koncu to postanejo tudi njihove pesmi," je še poudarila. icon-expand Nina Badrić že več kot 30 let navdušuje s svojimi pesmimi. FOTO: Marko Delbello Ocepek Čeprav že več kot 30 let navdušuje s svojimi pesmimi, pa Nina obljublja še veliko dobrih skladb. Čeprav je priznala, da nima pojma, kaj lahko od nje pričakujemo v prihodnosti, je nekaj povsem jasno. "Dokler bom lahko delala, lahko od mene pričakujete veliko odličnih pesmi in odličnih koncertov," je zaključila Nina, preden je stopila na oder in s pesmijo Dani i godine pozdravila slovensko občinstvo.