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Nina Badrić prihodnje poletje ne bo nastopala: Mir je važnejši od denarja

Hvar, 26. 08. 2026 19.09 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Nina Badrić

Hrvaška zvezdnica Nina Badrić je po letih koncertov sprejela odločitev, ki je marsikoga presenetila – prihodnje ne bo nastopala. Pravi, da je prišla v obdobje življenja, ko ji je mir važnejši od denarja, zato se je odločila poletje 2027 preživeti brez koncertiranja.

Priljubljena pevka Nina Badrić se je odločila za velik preobrat v svoji karieri in razkrila, da prihodnje poletje ne namerava več nastopati. Po letih, polnih koncertov in potovanj, pravi, da ima dovolj nenehnega hitenja za poslovnimi obveznostmi - želisi časa z najbližjimi.

"Čeprav sem letos poleti izvedla šest koncertov, če bom le zdrava, prihodnje poletje ne nameravam delati ničesar. Celo poletje želim počivati, tako kot je to počel Oliver Dragojević," je 54-letna hrvaška zvezdnica povedala v pogovoru za In Magazin. Prepričana je namreč, da poletja ni treba zapolniti z delom, saj že tako minejo prehitro: "Z ničemer v življenju ni potrebno hiteti. Mislim, da je od denarja in vsega drugega pomembnejši mir."

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 Badrić je tudi letošnje poletje del časa preživela v svoji oazi v Jelsi na Hvaru, kjer je, kot pravi, uživala v preprostem in umirjenem ritmu brez poslovnih obveznosti. Še posebej dragocen ji je bil čas, ki ga je preživela z mamo.

"Rozga mi je napisala: 'Nina, ti res počivaš?' Jaz pa sem ji odgovorila: 'Ti pa res delaš kot nora.' Sama tega tempa preprosto ne bi več zmogla. Naravno prebujanje, kolo-  avtomobila sploh ne prižgem, nekaj si skuham, po 17. uri pa kopanje. Pazim se sonca, druženja so umirjena. Najdragocenejše pa je bilo, da sem bila z mamo. Več kot mesec dni je bila z mano na Hvaru in to so zame blagoslovljeni trenutki," je razkrila.

Nina Badrić z mamo.
Nina Badrić z mamo.
FOTO: Instagram

Za pevko, ki je svojo kariero gradila desetletja in jo še vedno spremljajo razprodani koncerti, zato prihaja obdobje, ko si želi predvsem nečesa, česar v glasbeni industriji pogosto primanjkuje – časa.

Nina Badrić poletje koncerti pavza

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