Nina Badrić prihodnje poletje ne bo nastopala: Mir je važnejši od denarja

Priljubljena pevka Nina Badrić se je odločila za velik preobrat v svoji karieri in razkrila, da prihodnje poletje ne namerava več nastopati. Po letih, polnih koncertov in potovanj, pravi, da ima dovolj nenehnega hitenja za poslovnimi obveznostmi - želisi časa z najbližjimi.
"Čeprav sem letos poleti izvedla šest koncertov, če bom le zdrava, prihodnje poletje ne nameravam delati ničesar. Celo poletje želim počivati, tako kot je to počel Oliver Dragojević," je 54-letna hrvaška zvezdnica povedala v pogovoru za In Magazin. Prepričana je namreč, da poletja ni treba zapolniti z delom, saj že tako minejo prehitro: "Z ničemer v življenju ni potrebno hiteti. Mislim, da je od denarja in vsega drugega pomembnejši mir."
Badrić je tudi letošnje poletje del časa preživela v svoji oazi v Jelsi na Hvaru, kjer je, kot pravi, uživala v preprostem in umirjenem ritmu brez poslovnih obveznosti. Še posebej dragocen ji je bil čas, ki ga je preživela z mamo.
"Rozga mi je napisala: 'Nina, ti res počivaš?' Jaz pa sem ji odgovorila: 'Ti pa res delaš kot nora.' Sama tega tempa preprosto ne bi več zmogla. Naravno prebujanje, kolo- avtomobila sploh ne prižgem, nekaj si skuham, po 17. uri pa kopanje. Pazim se sonca, druženja so umirjena. Najdragocenejše pa je bilo, da sem bila z mamo. Več kot mesec dni je bila z mano na Hvaru in to so zame blagoslovljeni trenutki," je razkrila.
Za pevko, ki je svojo kariero gradila desetletja in jo še vedno spremljajo razprodani koncerti, zato prihaja obdobje, ko si želi predvsem nečesa, česar v glasbeni industriji pogosto primanjkuje – časa.
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