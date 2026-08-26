Nina Badrić prihodnje poletje ne bo nastopala: Mir je važnejši od denarja

Priljubljena pevka Nina Badrić se je odločila za velik preobrat v svoji karieri in razkrila, da prihodnje poletje ne namerava več nastopati. Po letih, polnih koncertov in potovanj, pravi, da ima dovolj nenehnega hitenja za poslovnimi obveznostmi - želisi časa z najbližjimi.

"Čeprav sem letos poleti izvedla šest koncertov, če bom le zdrava, prihodnje poletje ne nameravam delati ničesar. Celo poletje želim počivati, tako kot je to počel Oliver Dragojević," je 54-letna hrvaška zvezdnica povedala v pogovoru za In Magazin. Prepričana je namreč, da poletja ni treba zapolniti z delom, saj že tako minejo prehitro: "Z ničemer v življenju ni potrebno hiteti. Mislim, da je od denarja in vsega drugega pomembnejši mir."