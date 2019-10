Nina Donelli kot lepa Grkinja

"Mikonos je prelep, prav posebno mestece v katerem živi približno devet tisoč ljudi. To je bil moj prvi obisk tega dih jemajočega grškega kraja in vesela sem, da smo se odločili, da bomo snemali tam, saj me je popolnoma očaral s svojo posebno vibracijo," je snemanje spota komentirala pevka, ki je bila vesela dodatne doze sončnih žarkov.

Nina je imela izjemno smolo z letošnjim poletnim dopustovanjem, saj je celo poletje delala, ves prosti čas pa porabila za promocijo in nastope v Sloveniji in na Hrvaškem. Ko je le našla nekaj dni za oddih, se je že prvi dan na morju začela slabo počutiti in so jo takoj prepeljali na urgenco. Zato ni skrivnost, da se je potovanja na Mikonos zelo razveselila in delovni dopust izkoristila tudi za praznovanje svojega 22. rojstnega dne. "Čeprav tam ni bilo več poletne sezone, je bilo še vedno živahno in zelo toplo. Kmalu sem začela pozdravljati po grško - calimero in se popolnoma vživela v živahen temperament domačinov," nam je zaupala Nina, ki pa rojstnega dneva na Mikonosu ni kaj posebej praznovala, ampak je ob vrnitvi domov raje praznovala s svojo družino.