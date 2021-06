Nina Donelli o duetu z Giulianom: spoznala sva se šele na snemanju spota

Nina Donelli je ob izidu pesmi povedala, da je do sodelovanja z Giulianom prišlo čisto spontano. "Idejo za duet je dal Nenad Ninčević , avtor pesmi. Ko jo je napisal, je dobil vizijo, da bi jo midva skupaj znala zelo dobro odpeti. Zanimivost tokratnega sodelovanja je, da sem se z Giulianom osebno spoznala šele na snemanju spota, saj zaradi situacije ni bilo možno, da snemava skupaj v studiu ... To je bilo zame zelo nenavadno. Zaradi besedila pesmi bi skoraj gotovo bilo lažje, da bi skupaj snemala, saj je pesem precej globoka, morda celo najbolj zrela od vseh mojih. Govori o tem, da ima ljubezen več dimenzij kot samo med moškim in žensko. Zame je recimo na prvem mestu družina," je snemanje dueta v času pandemije in tematiko pesmi povzela Nina.

Pesem, ki govori o neuresničeni ljubezni, je dobila tudi video podobo, videospot pa so posneli kar na slovenski obali. "Zelo dolgo že ustvarjam glasbo in ogromno se je že zgodilo. No, tokrat smo pesem pripravili za festival CMC, za katerega nismo bili prepričani niti, da ga bodo izpeljali. Duet smo posneli ločeno in ne v paru. Spot pa bi morali snemati v Splitu, ampak smo se morali prilagoditi, saj bi premik ekipe čez mejo za seboj povlekel veliko stroškov in prilagoditev, na katere nismo niti pomislili. Tako je bilo enostavneje, da Giuliano pride k nam,"je dodala Nina in še zaupala, česa se pravzaprav najbolj veseli: "Od vsega pri tej pesmi se iskreno veselim prvega nastopa v živo po zelo dolgem času. Festival CMC se bo namreč letos odvil v Vodicah in tudi, če to ne bo tako, kot je bilo včasih, bom prvič po zelo zelo dolgem času stala na odru in mojemu veselju ni konca."