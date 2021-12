Nina Donelli odpela svoje najljubše božične uspešnice

Kako zelo poseben je prazničen čas in kako je prišlo do božičnih priredb je simpatična pevka pojasnila: "December je za mene zares poseben mesec. V običajnih okoliščinah tudi poslovno najbolj naporen, ampak je vse tako lepo. Ljudje so dobre volje, otroci se veselijo daril, vse je okrašeno, druženja z družino je še več ... Jaz komaj čakam praznične dni in moj dom je že deloma okrašen, poslušam pa tudi že božične pesmi. Neizmerno se veselim vseh pojedin in okrašenih prestolnic. Za vse, ki se prav tako zelo veselijo tega decembrskega vzdušja, smo skupaj s skupino Eliksir posneli venček nam lepih božičnih pesmi, kot so: Santa clause is comin‘ to town, Rockin‘ around the Christmas tree, Last Christmas, Božić dolazi … Fantje so res super in vesela sem, da so mi pomagali pri realizaciji mojih želja in da smo skupaj ustvarili ta čudovit praznični 'mash up'.