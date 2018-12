Nina Donelli: Prava ljubezen se nikoli ne konča

''Vedno, ko izbiram pesem, se mora v meni nekaj premaknit. Začutiti moram sebe v pesmi, zanašam se samo na svoje občutke. Včasih seveda povprašam še ekipo, kaj misli. Ko sta mi avtorja pokazala Ljubav nema kraj, sem vedela, da je to to. Pesem je čudovita, saj govori o tem kako pomembna je ljubezen. Po hitrejši ritmih pa je bil tudi čas za malo bolj umirjeno pesem. Mislim, da bo mojim poslušalcem res všeč,'' je o pesmi povedala seksapilna Nina Donelli .

Pesem je dobila tudi vizualno podobo, spot pa je Nina posnela dva dni po tem, ko je prvič slišala pesem.

''Proces od prvega poslušanja pesmi do izida je bil res kratek. Namesto te pesmi sem planirala izdati drugo pesem, ki je že bila pripravljena in tudi spot smo že posneli. Potem pa je prišla Ljubav nema kraj in dva dni po tem, ko sem slišala pesem smo že snemali spot. Enostavno me je pesem začarala in želela sem, da jo čim prej predstavim publiki. Spot smo posneli kar v Srbiji, saj so bili kadri super, pa tudi vreme nam je služilo. Želela sem si sicer snemati v puščavi, ampak časovno ni bilo izvedljivo,'' je potek snemanja spota opisala Nina.