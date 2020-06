Nina Donelli v vroče poletje vstopa s klubsko pesmijo

Glasbeniki so zaradi situacije, ki jo je povzročila epidemija Covida -19, v precej težki situaciji. Nina še sploh ne ve, kdaj bo novo pesem lahko predstavila v živo pred občinstvom: "Pevcismo navajeni, da pravi odziv na pesem vidim oz. občutimo v živo. Trenutno pa je še zelo težko napovedati, kdaj bom pesem prvič lahko zapela v živo. Če ne prej, bom pesem pred publiko odpela septembra na tradicionalnem CMC festivalu, ki se je letos premaknil iz začetka poletja na začetek jeseni. No upam, da bo nov datum obdržal, ali bo lahko prisotna več tisoč glava množica, kot je to ponavadi, pa si tudi organizatorji še ne upajo napovedati. Iskreno upam, da bo možno nastopit pred publiko, saj je to res posebno doživetje ... Prepričana sem, da vsem glasbenikom manjkajo nastopi in predvsem publika. Pa tudi življenje sedaj teče drugače, moji vikendi so zdaj čisto neobičajni in zelo pogrešam oder, druženje s publiko in oboževalci, to energijo, občutek, ko stopiš pred množico ljudi."

KerNina v pesmi prepeva tudi o vročini, nam je zaupala, kakšne ima načrte za poletne dni: "Kratkoročne načrte sem opustila. Načrtovan dopust v tujini sem morala prestaviti na neznan datum in proste dni, ki jih bo letošnje poletje morda malo več, bom izkoristila na slovenski obali."