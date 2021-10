Nina Donelli za rojstni dan z novim videospotom

Nina Donelli se dobro znajde v različnih glasbenih žanrih, kot nam je zaupala ob izidu nove pesmi Havana, pa se ne more odločiti, kateri je njen najljubši.

"Pesem izberem po občutku in glede na to, kar je trenutno na voljo na 'trgu'. Havano je napisal Dušan Bačić in z njim odlično sodelujeva pri hitrejših ritmih, ni pa to pravilo, saj mi je napisal tudi balade. Zdelo se mi je, da moji poslušalci in vsi ostali trenutno potrebujejo/-mo nekaj zabavnega. Da zaplešejo, se sprostijo, poveselijo ... Zabaven je tudi spot, ki ga je režiral Rok Maver. Pisana oblačila, kotalke, disko učinki in zelo nevsakdanja lokacija. Velik del spota smo posneli v več kot sto let stari tovarni dušika v Rušah," je o pesmi in videospotu povedala seksapilna pevka.