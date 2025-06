Nina Pušlar 20-letnico kariere proslavila s stadionskim spektaklom

Da bo petek, 20. junij 2025 v Ivančni Gorici poseben dan, je bilo čutiti že veliko pred Nininim največjim koncertom doslej. Že v dneh, ko je na stadionu rasel veličasten oder s 17-metrsko pisto, je bilo med ljubitelji glasbe čutiti vznemirjenje. Kraj z nekaj nad 2.000 prebivalci, se je pripravljal na obisk več kot petkrat tolikšne množice ljudi iz vse Slovenije.

Nina Pušlar je 20-letnico kariere proslavila s stadionskim spektaklom v Ivančni Gorici. FOTO: Matic Kremžar icon-expand

Lokalna skupnost je podprla pevko, ki nikoli ne pozabi povedati od kod prihaja in je največja ambasadorka svojega kraja. Njeni sokrajani so delo opravili odlično: gostje iz vse Slovenije so se v Ivančni Gorici počutili odlično, tudi večkilometrski prometni zastoj na avtocesti tik pred koncertom ni povzročil omembe vredne slabe volje, in še preden se je stemnilo, je bilo vse pripravljeno za začetek nepozabnega šova. Ta se je začel z rockerskim aranžmajem skladbe Ni ona, s katero je Nina pred dvajsetimi leti stopila na glasbeno prizorišče po zmagi na Bitki talentov. V naslednjih treh urah je s svojim vrhunskim bendom, ki so ga tokrat razširili z dodatnimi glasbeniki, šopkom gostov in plesalci, obiskovalce popeljala na nepozabno vožnjo skozi teater glasbe, plesa, luči in specialnih odrskih učinkov, v katerim se je zvrstilo 24 izbranih uspešnic, v dodatku pa tudi čisto nova skladba Nemirna kri.

Glasbenih gostov je bilo ravno prav, predvsem pa so bili premišljeno izbrani. Kot nobena Ivanka doslej, tudi ta ni minila brez otroškega zbora lokalne šole in Nininega poklona svoji prvi glasbeni mentorici, ki je zasejala seme izjemne pevske kariere. S Stiškim kvartetom so že uigrana kombinacija, presežek koncerta pa je bilo sodelovanje tolkalke Aleksandre Šuklar in kitarista Alexiosa Anesta iz skupine velikana filmske glasbe, Hansa Zimmerja. Potem ko sta se predstavila z glasbo, ki jo izvajata na svetovnih odrih (Aleksandrina izvedba Mombase s plesno točko Kristine de Ventus), sta se v nekaj skladbah priključila tudi Nini in bendu, vrhunec pa je bila latinsko razigrana uspešnica Prste stran. Nina je nastope povezala z zgodbami iz odraščanja in kariere, z občinstvom pokukala v otroški foto album in domači video arhiv, po zelo dolgem času spet zapela tudi Sinatrov zimzelenček New York, New York, s katerim je osvojila Bitko talentov. Najslaše pa prihranila za konec: s pesmijo To mi je všeč je leta 2016 začela svoj pohod na vrh, ki je prinesel izjemen niz hitov in nepozabnih koncertov, zaključek njenega prvega stadionskega pa je za piko na i razsvetlil tudi ognjemet.

"Res sem vesela, da se je zgodil ta lep večer pod zvezdami - v mojem domačem kraju, na tem prizorišču in ob tej obletnici. Glasbeniki in plesalci smo se imeli fenomenalno že na generalki v četrtek: vzdušje je bilo odlično, vsi smo bili pozitivni, eno samo veselje je bilo, vse je bilo mirno, nobene živčnosti ... Potem pa smo vse to doživeli še v objemu publike, ki se je prišla zabavati z nami iz vseh koncev Slovenije. Želeli smo, da se tudi obiskovalci, ki so prišli od drugod, v našem kraju počutijo domače. Ta koncert bo ostal za vedno zapisan v mojem srcu, nikoli ga ne bom pozabila," je misli po koncertu strnila Nina. Same lepe besede o spektaklu so imeli tudi drugi estradniki. "Kakšna kraljica! Že ko sem prišel sem - kakšen zastoj, koliko ljudi," nam je zaupal Gašper Rifelj, Rebeka Dremelj pa dodala: "Infrastruktura tega stadiona verjetno ni pripravljena za tovrstne dogodke, pa je vse laufalo." Navdušen je bil tudi Til Čeh: "Kraljica slovenske pop scene. Če kaj, potem je ona vsem všeč, po moje ne poznam človeka, ki bi rekel: 'Meni pa ona ni všeč.'"