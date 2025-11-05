Nina Pušlar je ambasadorka akcije Slovenija piha 0,0: Za volan vedno trezna

Mesec november še posebej zaznamuje martinovanje – zabava, glasba, dobra družba, hrana in seveda tudi pijača. Da pa bi bilo na cestah kar najbolj varno za vse prometne udeležence, bosta Policija in Ministrstvo za zdravje letos že desetič organizirala tradicionalno akcijo Slovenija piha 0,0, s katero voznikom sporočajo, da alkohol nikakor ne spada za volan. Pridružujejo se ji tudi slovenski estradniki.

V desetih letih aktivnega promoviranja varne, odgovorne in trezne vožnje se je nabralo tudi mnogo znanih obrazov, ki so akcijo Slovenija piha 0,0 z veseljem podprli. Lansko leto je bil to Bojan Cvjetićanin iz glasbene skupine Joker Out, letos pa je to priljubljena pevka Nina Pušlar. "Če sem lahko nekomu zgled in pripomorem, da dvakrat premisli, preden pijan sede za volan, smo naredili nekaj dobrega," je Nina povedala resno našemu novinarju Simonu Vadnjalu, med tem ko ga je zapeljala en krog po Ljubljani. "Jaz se na koncerte vozim večinoma sama, včasih se seveda najde tudi kakšna prijazna duša, ki me zapelje. Predvsem pa je naš ritual po koncertu, da se ustavimo na bencinski črpalki in si vsak privošči svojo najljubšo pijačo – brezalkoholno, seveda. V avto vedno sedemo popolnoma trezni," je jasna Nina. Glasbeniki namreč spadajo med tiste, ki zaradi koncertiranja prevozijo veliko kilometrov in večinoma zaključujejo z delom v poznih urah. A nič ne sme biti razlog, da za volan sedemo pod vplivom alkohola, zatrjuje 37-letna pevka.

Nina Pušlar je ambasadorka akcije Slovenija piha 0,0. FOTO: POP TV icon-expand

Akcija Slovenija piha 0,0 bo potekala med 1. in 11. novembrom, ko bodo policisti po vsej Sloveniji izvajali poostrene nadzore prometa in preverjali psihofizično stanje voznikov, sodelovale bodo tudi inšpekcijske službe. Kdaj so nazadnje ustavili Nino? "Izpit imam že več kot dvajset let in seveda se je zgodilo, da me je ustavila policija, ampak pihala pa nisem še nikoli. No, pa tudi če bi – bi bilo seveda 0,0." Pevka se je ob tem pohvalila, da je prerastla nestrpnost med vožnjo in težko nogo, ki jo je zdaj zamenjala umirjenost v avtu. In kakopak – med vožnjo Nina prepeva, kaj pa? "Trenutno izvedbo s svojega poletnega koncerta v Ivančni Gorici, ker na ta način podoživljam te trenutke," razkrije smeje.

Nina Pušlar in Simon Vadnjal. FOTO: POP TV icon-expand

"Vožnja mora biti varna in moraš se imeti popolnoma pod kontrolo," je prepričana 34-letnica, ki dojema vožnjo kot veliko odgovornost, še posebej ker se zaveda, da je med njenim občinstvom tudi veliko mladih, ki jim mora biti v zgled. "Odpadejo tudi telefoni, vse, absolutno vse – moramo biti odgovorni in zavedni, ker ne ogrožamo samo svojega življenja, ampak tudi tuja."