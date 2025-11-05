Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Nina Pušlar je ambasadorka akcije Slovenija piha 0,0: Za volan vedno trezna

Ljubljana, 05. 11. 2025 17.30 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A. J. , Simon Vadnjal
Komentarji
5

Mesec november še posebej zaznamuje martinovanje – zabava, glasba, dobra družba, hrana in seveda tudi pijača. Da pa bi bilo na cestah kar najbolj varno za vse prometne udeležence, bosta Policija in Ministrstvo za zdravje letos že desetič organizirala tradicionalno akcijo Slovenija piha 0,0, s katero voznikom sporočajo, da alkohol nikakor ne spada za volan. Pridružujejo se ji tudi slovenski estradniki.

V desetih letih aktivnega promoviranja varne, odgovorne in trezne vožnje se je nabralo tudi mnogo znanih obrazov, ki so akcijo Slovenija piha 0,0 z veseljem podprli. Lansko leto je bil to Bojan Cvjetićanin iz glasbene skupine Joker Out, letos pa je to priljubljena pevka Nina Pušlar. "Če sem lahko nekomu zgled in pripomorem, da dvakrat premisli, preden pijan sede za volan, smo naredili nekaj dobrega," je Nina povedala resno našemu novinarju Simonu Vadnjalu, med tem ko ga je zapeljala en krog po Ljubljani.

"Jaz se na koncerte vozim večinoma sama, včasih se seveda najde tudi kakšna prijazna duša, ki me zapelje. Predvsem pa je naš ritual po koncertu, da se ustavimo na bencinski črpalki in si vsak privošči svojo najljubšo pijačo – brezalkoholno, seveda. V avto vedno sedemo popolnoma trezni," je jasna Nina. Glasbeniki namreč spadajo med tiste, ki zaradi koncertiranja prevozijo veliko kilometrov in večinoma zaključujejo z delom v poznih urah. A nič ne sme biti razlog, da za volan sedemo pod vplivom alkohola, zatrjuje 37-letna pevka.

Nina Pušlar je ambasadorka akcije Slovenija piha 0,0.
Nina Pušlar je ambasadorka akcije Slovenija piha 0,0. FOTO: POP TV

Akcija Slovenija piha 0,0 bo potekala med 1. in 11. novembrom, ko bodo policisti po vsej Sloveniji izvajali poostrene nadzore prometa in preverjali psihofizično stanje voznikov, sodelovale bodo tudi inšpekcijske službe.

Kdaj so nazadnje ustavili Nino? "Izpit imam že več kot dvajset let in seveda se je zgodilo, da me je ustavila policija, ampak pihala pa nisem še nikoli. No, pa tudi če bi – bi bilo seveda 0,0." Pevka se je ob tem pohvalila, da je prerastla nestrpnost med vožnjo in težko nogo, ki jo je zdaj zamenjala umirjenost v avtu. In kakopak – med vožnjo Nina prepeva, kaj pa? "Trenutno izvedbo s svojega poletnega koncerta v Ivančni Gorici, ker na ta način podoživljam te trenutke," razkrije smeje.

Nina Pušlar in Simon Vadnjal.
Nina Pušlar in Simon Vadnjal. FOTO: POP TV

"Vožnja mora biti varna in moraš se imeti popolnoma pod kontrolo," je prepričana 34-letnica, ki dojema vožnjo kot veliko odgovornost, še posebej ker se zaveda, da je med njenim občinstvom tudi veliko mladih, ki jim mora biti v zgled. "Odpadejo tudi telefoni, vse, absolutno vse – moramo biti odgovorni in zavedni, ker ne ogrožamo samo svojega življenja, ampak tudi tuja." 

Preberi še Slovenija že deseto leto piha 0,0

 

In za se tiste, ki vas bo v času martinovanja ustavila policija – brez zavijanja z očmi, tokrat lahko s pihanjem 0,0 med 1. in 11. novembrom prejmete letak za sodelovanje v nagradni igri za brezplačne vstopnice za koncert Policijskega orkestra in Nine Pušlar, ki bo 20. novembra.

nina pušlar akcija martinovanje
Naslednji članek

Mariborska drop rock zasedba Dweal se vrača na sceno

SORODNI ČLANKI

Kaj izbere Nina Pušlar: petje v avtu ali pod tušem?

Nino Pušlar snemanje videa spomnilo na otroštvo: Res imam lepe spomine

Nina Pušlar o naslovni pesmi serije: Priznam, da je bilo malo nemirne krvi

Kako je biti član ekipe Nine Pušlar?

Nino Pušlar v Završnici zasuli z darili

Nina Pušlar 20-letnico kariere proslavila s stadionskim spektaklom

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jutri_pa_res
05. 11. 2025 17.56
Neki pravnik je razložil, v kakšnem pravnem vakumu smo sedaj. Po veljavni zakonodaji je tako, da če voznik napiha in se z rezultatom strinja, ga ne morejo peljati na etilometer ali na odvzem krvi, hkrati pa ga sodišče ne more kaznovati, ker po odločni sodišča je meritev in strinjanje neustavno. Obsojen je lahko samo tisti, ki se z alkotestom ne strinja in ga lahko peljejo na etilometer. Torej, vozniki, z meritvijo se takoj strinjajmo in do novega zakona nam nič ne morejo (haha, sedaj smo vsi kot Romi)...ravno prav sedaj pred martinovanji...
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
05. 11. 2025 17.54
A drgač pije
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
05. 11. 2025 17.51
V indikator nikoli pihati!!
ODGOVORI
0 0
kunccix
05. 11. 2025 17.46
+1
Po Ustavne sodišču ni več nič narobe, če boste vinjeni. Res pa bodo sedaj polno zasedeni zdravniki, ker bo Policija množično pošiljala voznike na strokoven pregled. To US bo treba ukiniti in prav tako DS
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
05. 11. 2025 17.37
+3
... po novem zakonu ji ni treba biti več trezna .... !!!
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330