Nina Pušlar gre v 20. obletnico glasbene kariere Iz čiste trme

Priljubljena slovenska pevka Nina Pušlar tik pred 20. obletnico kariere predstavlja videospot za skladbo Iz čiste trme , ki jo je sicer predstavila že na svojem albumu Nina, Nina, Nina iz leta 2022. Besedilo govori o paru, ki je postavljen pred preizkušnjo, ali bo ostal skupaj. V videospotu pa se pevka ponovno izkaže tudi s plesom, ki ga je vzela zelo resno. "Poznalo se je na mojem telesu, predvsem na nogah. Modrice so bile kar nekaj časa prisotne. Tako kot govori moja pesem, sem tudi jaz trmasta in vztrajna. Trenirala bom toliko časa, dokler ne bo dobro izgledalo," je dejala za 24UR.

"Meni kot režiserju je v največje veselje in spoštovanje delati z izvajalci, pevci, ki se zavzemajo za svoje produkte. In Nina je absolutna perfekcionistka. Takšnih umetnikov je zelo malo. Ona je oseba, ki je lahko na tej točki. In tudi če je ena največjih glasbenic pri nas, se na to ne ozira," je dejal plesalec Anže Škrube, ki se je podpisal pod režijo videa. Koreografijo je ustvaril Matevž Česen.