Nina Pušlar in Perpetuum Jazzile združili moči

Vedno, ko ubrani glasovi zbora Perpetuum Jazzile in Nine Pušlar zazvenijo združeni, je vzdušje na koncertih nekaj posebnega. "So zaklad, ker so enostavno unikatni, predvsem pa vsi zelo srčni in mislim, da vedno, ko se vidimo, smo vsi zelo srečni," je dejala pevka. Tudi člani zbora imajo o pevki le lepe besede. Med drugim so navdušeni nad njenimi emocijami, ki jih ponudi ob svojih pesmih.

Še pred kariero pred ogromnimi množicami pa je tudi Nina prve pevske korake začela v otroškem zboru in vesela je, da je to izkušnjo lahko imela. Zato nič čudnega, da bi za njen glas v zboru Perpetuum Jazzile takoj našli prosto mesto.