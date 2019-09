Nina Pušlar je med pripravami za bližajoči se koncert v Križankah prišla na idejo, da bi presenetila svoje oboževalce. Za eno uro je postala blagajničarka in nekaj srečnežem, ki so prišli po vstopnice za njen koncert, osebno predala vstopnice in jim podarila še svoj novi album. Med presenečenimi oboževalci pa je bil tudi finalist oddaje Slovenija ima talent Tilen Lotrič.