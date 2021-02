Nina Pušlar na novo preoblekla hit Za naju

"Uau! Hvala za vaše lepe misli, odzive in sporočila, ki mi jih pošiljate že vse od nedelje! Čez tisoč komentarjev se je zvrstilo že med samim koncertom in lepo jih je bilo brati. Nekateri ste bili z nami v živo celo na zaslonu, z nekaterimi smo klepetali pred in po nastopu ... Napolnili ste moje srce in hvala vam za to," se je po koncertu navdušeno zahvalila Nina Pušlar.

"Vesela sem, da sem lahko na najlepši možen način obeležila svojih prvih 15 let glasbene poti. Bil je lep večer, občutki so krasni, odzivi in vse lepe misli še kar prihajajo in to je zame največje darilo. Prav zaradi odličnih odzivov in številnih povpraševanj tistih, ki si koncerta niso utegnili pogledati ali bi si ga želeli še enkrat, smo se odločili, da jim ponudimo še eno možnost, in sicer 6. marca ob 20h. Še enkrat hvala vsem, ki ste bili ali pa še boste z nami," pevka, ki še vedno zbira vtise po mesecu priprav in odlični izvedbi preteklega nastopa, ki so ga ob tisočih oboževalcev gledali in javno pohvalili tudi številni glasbeni kolegi in drugi poznavalci.