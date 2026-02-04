Nina Pušlar na tekmi navdušeno stiskala pesti za Luko Dončića

Glasbenica Nina Pušlar , ki se te dni mudi v New Yorku, s sledilci na družbenem omrežju že nekaj dni deli utrinke s svojega potovanja. Sodeč po fotografijah, ki jih objavlja, uživa v zimski idili mesta, ki nikoli ne spi - navdušena nad njegovim utripom.

Poleg mesta in njegovih znamenitosti pa si je Nina vzela čas tudi za malo športnega duha in podprla našega košarkarskega asa Luko Dončića. Udeležila se je tekme, na kateri so košarkarji Lakersov uspešno zaključili serijo gostovanj, s 125:109 so premagali ekipo Brooklyna.

Na svojem Instagram profilu je Nina s sledilci delila kratek posnetek vzdušja s tekme, na katerem vidimo uigranega Luko na košarkarskem parketu ob dosegu koša. Zraven je 37-letna glasbenica pripisala: "Lukova čarovnija:"