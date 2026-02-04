Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Nina Pušlar na tekmi navdušeno stiskala pesti za Luko Dončića

New York, 04. 02. 2026 20.03 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A. J.
Nina Pušlar na tekmi kot Dončićeva podpora.

Priljubljena glasbenica Nina Pušlar se te dni mudi v New Yorku. S sledilci na družbenih omrežjih že nekaj dni deli utrinke in utrip mesta, ki nikoli ne spi, zdaj pa je presenetila še v vlogi športne navdušenke. Sodeč po posnetku, ki ga je objavila na Instagramu, se je Nina udeležila košarkarske tekme in glasno navijala za našega asa Luko Dončića.

Glasbenica Nina Pušlar, ki se te dni mudi v New Yorku, s sledilci na družbenem omrežju že nekaj dni deli utrinke s svojega potovanja. Sodeč po fotografijah, ki jih objavlja, uživa v zimski idili mesta, ki nikoli ne spi - navdušena nad njegovim utripom.

Poleg mesta in njegovih znamenitosti pa si je Nina vzela čas tudi za malo športnega duha in podprla našega košarkarskega asa Luko Dončića. Udeležila se je tekme, na kateri so košarkarji Lakersov uspešno zaključili serijo gostovanj, s 125:109 so premagali ekipo Brooklyna.

Na svojem Instagram profilu je Nina s sledilci delila kratek posnetek vzdušja s tekme, na katerem vidimo uigranega Luko na košarkarskem parketu ob dosegu koša. Zraven je 37-letna glasbenica pripisala: "Lukova čarovnija:"

Nina Pušlar na tekmi kot Dončićeva podpora.
Nina Pušlar na tekmi kot Dončićeva podpora.
FOTO: Instagram -

Luko Dončića je pred začetkom tekme v New Yorku, zadnje v seriji osmih gostovanj, doletela prav posebna čast: postal je igralec meseca na zahodu. To nagrado je prejel sploh prvič, odkar je član Los Angeles Lakersov.

Tokratno gostovanje pri Brooklynu pa je bilo za Dončića posebno tudi zato, ker je zanj navijala velika skupina slovenskih navijačev, ki so združili obisk New Yorka z ogledom tekme pri Brooklynu.

Nina Pušlar Luka Dončić New York tekma

Bosansko sodišče proti Bubi Corelliju: utajal davke

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
13-letni junak: plaval štiri ure in rešil življenje svoji družini
5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka
5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka
Presenečenje! Znana Slovenka skrivala nosečnost
Presenečenje! Znana Slovenka skrivala nosečnost
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
zadovoljna
Portal
Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Iva je namignila, da je le malo manjkalo do poljuba
Iva je namignila, da je le malo manjkalo do poljuba
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
vizita
Portal
Krivec za visok krvni tlak, ki ga nikoli ne bi pričakovali
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
cekin
Portal
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Koliko stane ogled letošnjih olimpijskih iger?
Koliko stane ogled letošnjih olimpijskih iger?
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Kako do hitrega podjetniškega kredita?
Kako do hitrega podjetniškega kredita?
moskisvet
Portal
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
dominvrt
Portal
Mačka Dublin ganila svet
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
okusno
Portal
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1515