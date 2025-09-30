Svetli način
Nina Pušlar o naslovni pesmi serije: Priznam, da je bilo malo nemirne krvi

Ljubljana, 30. 09. 2025 12.54 | Posodobljeno pred 46 minutami

K.Z.
Na POP TV si lahko od ponedeljka do petka gledalci ogledajo novo slovensko serijo, ki nosi naslov Nemirna kri. Prinaša zgodbo, kjer ni le dobro proti zlu, temveč prava čustvena vojna med generacijami, vrednotami, strastmi in resnicami, ki čakajo, da pridejo na dan, v življenja junakov pa popelje uvodna špica z istoimensko pesmijo, ki jo poje Nina Pušlar.

Pesem Nemirna kri bo letošnjo jesen zagotovo med tistimi, ki bodo odzvanjale v ušesih, izvajalka Nina Pušlar pa pravi, da je zelo vesela, da je ona tista, ki jo je zapela. "Občutek je zelo lep, verjamem pa, da tudi za Matjaža," je dejala pevka, ki je omenila avtorja glasbe Matjaža Vlašiča. "Fenomenalen občutek in res lepo presenečenje."

Nina Pušlar je izvajalka pesmi Nemirna kri.
Nina Pušlar je izvajalka pesmi Nemirna kri. FOTO: Luka Kotnik

 "Priznam, da je bilo malo nemirne krvi, preden smo šli pogledat. Seveda smo verjeli, da bo lepo in super 'pasalo', ampak dokler ne vidiš, ne veš," nam je pred ogledom prve epizode serije priznala Nina.

Pesem Nine Pušlar je prvič uporabljena za opremo televizijske serije.
Pesem Nine Pušlar je prvič uporabljena za opremo televizijske serije. FOTO: Luka Kotnik

"Nisem še imela izkušnje, da bi bila moja skladba uporabljena za opremo televizijske serije. Vizualizacije imam rada in seveda me je zanimalo, kako bi lahko naredili nekaj zanimivega na tem področju. Ustvarjalci serije so potrebovali nosilno pesem in malo smo pogledali, katera od novih pesmi bi bila lahko primerna. Ker še ni imela končne oblike in besedila, smo jo lahko prilagodili in oblikovali tako, da tematika nosi sporočilo, za katerim stojim in ga pojem s srcem in dušo. Pesem prinaša sporočilo neke mističnosti, napetosti in notranjih trenj v duši protagonista. Nemirno kri imamo vsi v sebi, vprašanje je samo, kaj je tisto, ki jo v določenem trenutku pritegne na plano. Upamo, da smo zadeli bistvo, več pa bodo povedali gledalci in gledalke," je o pesmi še povedala pevka.

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Amor Fati
30. 09. 2025 13.40
Ravno dovolj dobra serija za preklopit na drugi program. Nina, ti si pa itak...
ODGOVORI
0 0
luna.3
30. 09. 2025 13.23
pesem, glasba je lepa, kako bo pa s samo serijo, bomo pa videli.
ODGOVORI
0 0
Hc4life
30. 09. 2025 13.12
Pri tako vrhunski seriji , pa mora bit tud muzika vrhunska ....ja pa ja de
ODGOVORI
0 0
