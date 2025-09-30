Nina Pušlar o naslovni pesmi serije: Priznam, da je bilo malo nemirne krvi

Pesem Nemirna kri bo letošnjo jesen zagotovo med tistimi, ki bodo odzvanjale v ušesih, izvajalka Nina Pušlar pa pravi, da je zelo vesela, da je ona tista, ki jo je zapela. "Občutek je zelo lep, verjamem pa, da tudi za Matjaža," je dejala pevka, ki je omenila avtorja glasbe Matjaža Vlašiča . "Fenomenalen občutek in res lepo presenečenje."

"Nisem še imela izkušnje, da bi bila moja skladba uporabljena za opremo televizijske serije. Vizualizacije imam rada in seveda me je zanimalo, kako bi lahko naredili nekaj zanimivega na tem področju. Ustvarjalci serije so potrebovali nosilno pesem in malo smo pogledali, katera od novih pesmi bi bila lahko primerna. Ker še ni imela končne oblike in besedila, smo jo lahko prilagodili in oblikovali tako, da tematika nosi sporočilo, za katerim stojim in ga pojem s srcem in dušo. Pesem prinaša sporočilo neke mističnosti, napetosti in notranjih trenj v duši protagonista. Nemirno kri imamo vsi v sebi, vprašanje je samo, kaj je tisto, ki jo v določenem trenutku pritegne na plano. Upamo, da smo zadeli bistvo, več pa bodo povedali gledalci in gledalke," je o pesmi še povedala pevka.