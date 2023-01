Nina Pušlar o novi pesmi Malo malo: Ljudje pravijo, da se jih je dotaknila

Ena najbolj poslušanih slovenskih pevk, ki že leta navdušuje s svojim glasom in stasom, Nina Pušlar, predstavlja novo pesem Malo malo. Od minulega leta se je poslovila z največjim koncertom v karieri v ljubljanskem Tivoliju, zdaj pa se z novo pesmijo podaja na pot dvoranskih druženj z oboževalci. Na svojih koncertih navdušuje s svojimi starimi in novimi pesmimi s sedmega studijskega albuma z naslovom Nina Nina Nina, katerega del je tudi nova skladba, ki je le v nekaj urah skočila v Top 10 najbolj vročih skladb na pretočnih platformah.

"Pesem me že ob prepevanju prvih verzov odpelje v zgodbo. Peti to pesem je nekaj zelo posebnega, kar sem začutila tudi po odzivih občinstva. Ne vem, kako bi to opisala ... v meni vzbudi posebna čustva. To je ena od dveh pesmi z novega albuma, ki sem si ju želela pred občinstvom prvič zapeti v Tivoliju," je ob izidu nove pesmi z naslovom Malo malo povedala ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk Nina Pušlar.

icon-expand Nina Pušlar je že leta ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk. FOTO: Matic Kremžar

Glasbenica se je od leta 2022 poslovila z največjim koncertom v svoji karieri in sedmim studijskim albumom Nina Nina Nina. "Dva dni pred koncertom sem se odločila, da bomo tam posneli tudi videospot za pesem Malo malo. Zdelo se mi je, da bo to prava skladba, s katero bomo lahko tudi vizualno zajeli energijo in vzdušje čarobnega koncerta," je zaupala Nina.

icon-expand Videospot za pesem Malo malo so posneli na koncertu v Tivoliju. FOTO: Nejc Fon

Omenjena pesem je četrta v vrsti izbranih z novega albuma. Po naslovni Nina Nina Nina, Tople oči in Prste stran je pevka pesem predstavila na svojem koncertu v Tivoliju, ob spremljavi kitarskega virtuoza Bora Zuljana. "Ljudje mi pišejo, da jim je pesem Malo, malo najljubša z albuma, da se jih je najbolj dotaknila in da jo poslušajo večkrat zapored. Tudi jaz sem jo med vsemi na plošči poslušala največkrat. Očitno celi neke rane," je v smehu povedala glasbenica, ki je nad odzivom poslušalcev navdušena.

icon-expand Premierno jo je zapela na koncertu ob spremljavi Bora Zuljana. FOTO: Nejc Fon