Nina Pušlar: Pesem Ironija je poklon prijateljstvu, ki traja več kot 30 let

Nina Pušlar je svoji zbirki uspešnic dodala novo. Pesem z naslovom Ironija govori o iskrenem prijateljstvu, pevka pa pravi, da je to nekaj, kar ji je izjemno pomembno. Prav zato se je odločila, da tokrat v videospot vključi svoji dve najboljši prijateljici, Katjo in Elviro. Posnele so ga na Siciliji, kamor so se odpravile na kratek ženski oddih, na katerim so kljub delu izjemno uživale. Med seboj so se tudi naličile, si uredile frizure in si posojale obleke.

Nina Pušlar je v svojo zbirko pesmi dodala še eno, tematika katere je tokrat nekoliko drugačna kot običajno. "Tema je prijateljstvo, kar se mi zdi v življenju zelo pomembno. To je treba negovati, ohranjati lepe odnose, lepe stike in pesem Ironija je poklon mojim najdražjim. Brez njih, vse kar počnemo, ne bi imelo smisla. Vesela sem, da kljub temu, da vsaka dela nekaj svojega, smo še vedno eno in ko se dobimo, je res občutek, da se poznamo od nekdaj. Ohranjati in razvijati dobra prijateljstva je pravzaprav eden izmed največjih in pomembnih življenjskih uspehov in tega se vsako leto bolj zavedam," je povedala priljubljena pevka.

icon-expand Nina Pušlar je v svojo zbirko pesmi dodala še eno, tematika katere je tokrat nekoliko drugačna kot običajno. FOTO: Erazem Gliha

Prav zato se je odločila, da tokrat v videospot vključi svoji dve najboljši prijateljici. "Z mano sta že od otroštva. Ravno pri pripravi tega videospota, ko sem pregledovala naše stare posnetke in slike, sem ugotovila, da naše prijateljstvo traja že več kot trideset let, kar pomeni, da sega že v vrtec," je povedala o Katji in Elviri, obenem pa dodala, da so danes povezane še bolj kot takrat. "Nova pesem jima je zelo všeč. Všeč jima je bila že sama pesem, zdaj ko pa je dobila še video podobo, pa jima je še bolj," je vesela Nina.

icon-expand Tokrat se je odločila, da v videospot vključi najboljši prijateljici Katjo in Elviro. FOTO: Erazem Gliha

Pevka je pri videozgodbi za odo prijateljstvu združila prijetno s koristnim, saj so ga posnele na dopustu. "Skupaj smo šle na kratek, tridnevni oddih na Sicilijo. Vedno proti koncu leta si poskusimo vzeti čas zase, da nekam pobegnemo vsaj za dva do tri dni. Tokrat smo to združili tudi s snemanjem videospota," je razkrila. "Lokacije smo iskali še na destinaciji, vreme se je ves čas spreminjalo, veliko smo se morali prilagajati, je bila pa ves čas snemanja dobra energija. In čeprav smo veliko improvizirali, je vse teklo gladko," je bila zadovoljna.

Kaj vse so počele na Siciliji? "Povsem običajne stvari, ki se dogajajo, ko se prijateljice družijo in gredo na oddih," je povedala Nina in dodala, da vedno spakira majhen kovček svojih oblek, na koncu pa si jih s prijateljicami med sabo vedno zamenjajo. "Tudi v videospotu nosimo obleke, druga od druge. Med sabo smo si naredile frizure in se naličile, ker hvala bogu, vse to znamo. Bilo je veliko smeha in zabave," je povedala. S seboj so imele tudi snemalno ekipo, s katero je bila zelo zadovoljna, enako kot s končnim rezultatom.