Nina Pušlar pred velikim koncertom: Domači kraj te zaznamuje

Pevka Nina Pušlar praznuje dvajset let uspešne glasbene kariere, ki jo bo proslavila s koncertom na domačem terenu v Ivančni Gorici, kjer je odraščala in s prijateljicami prvič tudi zapela. Našo ekipo je povabila na stadion, kjer s polno paro že potekajo priprave - kaj kmalu bo tam stal oder, pista dolga kar sedemnajst metrov in seveda množica oboževalcev, med katerimi bo tudi ogromno domačinov, Nininih znancev.

Nina Pušlar je pripravljena na svoj veliki koncert ob 20. obletnici uspešne glasbene kariere. "Vse se je skoncentriralo zadnje mesece v ta večer, v praznovanje, dvajsete obletnice in potem, ko pridejo zadnji tedni, zadnji dnevi, je vznemirjenje še toliko večje in se res veselim," nam je zaupala pevka, ki je močno vpeta v organizacijo in pripravo tako velikega dogodka."Sem vpletena zraven. Malo imam pod kontrolo fante, malo, ne preveč, sicer pa se bolj ukvarjam, s tem kako bo na odru, s pesmimi, z repertoarjem, z bendom, z ekipo," je dejala.

Pevka si je želela izjemno dolgo pisto in to je tudi dobila, dolga bo kar 17 metrov. "Jaz sem si to želela, ker je tako veliko prizorišče in jaz grem tako rada med ljudi, zato sem si želela to pisto, čim daljšo kar se jih da narediti. Sem zelo vesela, da si bomo tako blizu," je priznala.