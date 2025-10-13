Nino Pušlar snemanje videa spomnilo na otroštvo: Res imam lepe spomine

Gledalcem in gledalkam naše nove serije Nemirna kri se že vse od premiernega predvajanja prepeva uvodna špica serije. Gre za istoimensko skladbo priljubljene pevke Nine Pušlar. Kot pove glasbenica, med ustvarjanjem pesmi vsebine serije niso dobro poznali, kljub temu pa sta se skladba in serija lepo povezali. "Najprej sem bila nemirna. Bila je prisotna 'nemirna kri', ampak ko smo pogledali prvi del, smo bili vsi navdušeni," je dejala.
Tako kot v seriji pa pomembno vlogo tudi v videospotu igrajo konji. "Res jih imam rada. Prej, ko sva bili v stiku s kobilo, mi je šlo kar malo na jok," je povedala.
Posestvo, na katerem so snemali tako videospot kot tudi serijo, jo je po njenih besedah spomnilo na otroštvo. "Preden sem se rodila, so imeli pri nas doma konje. Res imam lepe spomine na otroštvo. Mislim, da mi je odraščanje na vasi dalo tako veliko stvari za življenje, da ne znam povedati. Vsako priložnost, ki jo imam, izkoristim, da grem domov - kosim travo, grabim mrvo ... Da ne boste mislili, da samo pojem in nastopam," je dodala v smehu.
- FOTO: Rok Mlinar
- FOTO: Rok Mlinar
- FOTO: Rok Mlinar
- FOTO: Rok Mlinar
- FOTO: Rok Mlinar
- FOTO: Rok Mlinar
Pesem je pevka z bendom prvič izvedla na svojem velikem koncertu v Ivančni Gorici, zdaj pa jo izvaja tudi na ostalih nastopih. Kot še pove, so oboževalci in oboževalke pesem lepo sprejeli.
