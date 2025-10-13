Nino Pušlar snemanje videa spomnilo na otroštvo: Res imam lepe spomine

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan med ponedeljkom in petkom ob 20. uri na POP TV.

Gledalcem in gledalkam naše nove serije Nemirna kri se že vse od premiernega predvajanja prepeva uvodna špica serije. Gre za istoimensko skladbo priljubljene pevke Nine Pušlar. Kot pove glasbenica, med ustvarjanjem pesmi vsebine serije niso dobro poznali, kljub temu pa sta se skladba in serija lepo povezali. "Najprej sem bila nemirna. Bila je prisotna 'nemirna kri', ampak ko smo pogledali prvi del, smo bili vsi navdušeni," je dejala.

Tako kot v seriji pa pomembno vlogo tudi v videospotu igrajo konji. "Res jih imam rada. Prej, ko sva bili v stiku s kobilo, mi je šlo kar malo na jok," je povedala.