Nina Pušlar: Tako veliko se da povedati tudi brez besed

Nina Pušlar predstavlja video za pesem 'Tople oči', ki je že med največkrat predvajanimi slovenskimi pesmimi na radiih. V soboto začenja veliko koncertno turnejo, na kateri bo mogoče slišati tudi najbolj predvajano pesem leta 2020 'Svet na dlani', in nove verzije hitov, ki jih je predstavila na Bledu in v Postojnski jami.

Potem ko je v začetku meseca, ob vpisu slovenskega znakovnega jezika v ustavo, predstavila svojo novo pesem Tople oči, ki jo je ustvarila v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, sedaj Nina Pušlar pošilja na TV valove še spremljevalni video. Skladba, ki so jo z Ninino ekipo ustvarili Urša, Matjaž in Maj Vlašič, je bila v zadnjih tednih med najbolj predvajanimi slovenskimi skladbami na radiih, poleti pa jo bo mogoče v živi verziji slišati tudi na številnih Nininih koncertih po vsej Sloveniji.

icon-expand Nina Pušlar FOTO: Urša Premik

Filmček prikazuje zgodbo para, ki sta ga upodobila Miha Rodman in Lea Cok in še poudarja sporočilo pesmi. Avtorica besedila Urša Vlašič: "Skladba 'Tople oči' govori o tem, da čustev ne vrednotimo z besedami, ampak z dejanji. Ker je posvečena vsem, ki slabše slišijo, se poraja vprašanje, kdo se je še sposoben v teh hitrih časih osredotočiti na drugega in mu pomagati. Glavno sporočilo besedila pa je, da ne glede na to, kako bo potekala njuna ljubezenska zveza, se dekle zaveda, da ji bo fant stal ob strani."

Direktor fotografije pri tem projektu je bil Andrej Kokalj, režijo pa podpisuje Rok Maver: "Glavna lika sem želel prikazati kot normalen par, ki počne vsakdanje stvari. Gluhota za njiju ne predstavlja nobene ovire. Par sta odigrala poklicna igralca, ki sta se odlično vživela v svoji vlogi. Snemanje je potekalo v Ljubljani v Zoisovi palači in v prijetni atmosferi Posavskega muzeja Brežice." Vsekakor pa je treba omeniti še prispevek Špele Uršič Andres, ki je poskrbela za tolmačenje znakovnega jezika, tako da bo pesem razumljiva tudi gluhim in naglušnim poslušalcem.



icon-expand Nina z bandom FOTO: Rok Maver

"V projektu z Zvezo društev gluhih in naglušnih sem bolje spoznala svet, kjer zvok ne pomeni toliko, kot smo vajeni. Njihova pozornost na kretnje, na mimiko, na izraz, je neverjetna. Tako veliko se da povedati tudi brez besed. Ne glede na vse, pa pri vseh ljudeh štejeta dobro srce in iskrenost. V videospotu smo želeli prikazati, da gluhi in naglušni živijo življenje tako kot tisti, ki slišimo. Z vsemi problemi, težavami, pa tudi veselimi in srečnimi trenutki. Mogoče slabše slišijo, a vendar čutijo močno," je ob izidu spota povedala zadnji dve leti največkrat predvajana slovenska izvajalka.